A lo largo de los últimos meses, el diésel se ha convertido en el combustible con mayor incremento de precio debido al encarecimiento internacional del petróleo, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y las interrupciones registradas en el estrecho de Ormuz. Por su parte, según explicó Elmer Cuba, el precio del crudo aumentó de US$60 a US$100 por barril desde marzo, lo que representa un alza cercana al 60 %, lo cual suele afectar tanto al Perú como a otros países del mundo. Frente a esta crítica situación, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció un subsidio focalizado y temporal, con el objetivo de mitigar el impacto del alza de la gasolina en los transportistas, quienes vienen protestando en diversas regiones del país. Este beneficio tendrá una vigencia inicial de tres meses, con la posibilidad de extenderse por más tiempo si la situación no mejora. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TRANSPORTISTAS SE BENEFICIARÁN CON EL SUBSIDIO ANTE LA ALZA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES?

En una conferencia de prensa, el gobierno de Keiko Fujimori anunció un subsidio de entre 15 % y 20 % para la compra de diésel destinado a transportistas, con el objetivo de mitigar el incremento del combustible debido al conflicto en Medio Oriente y a las dificultades de distribución en el mundo. Así, según la mandataria, la medida beneficiará exclusivamente a transportistas de pasajeros y carga pesada, así como, por primera vez, a mototaxistas y operadores de transporte fluvial (peque-peque).

@keikofujimorih Ante el alza mundial del combustible, estas son las medidas que hemos aplicado en el Gobierno. ♬ sonido original - Keiko Sofía

Asimismo, la jefa de Estado señaló que el subsidio tendrá una vigencia inicial de tres meses, periodo tras el cual el Ejecutivo analizará la evolución de los precios de los combustibles para determinar si corresponde mantener o ampliar la medida de apoyo a este gremio afectado en el país. Por su parte, el ministro de Economía, Elmer Cuba, enfatizó que el beneficio para transportistas de pasajeros y carga pesada se oficializará este 15 de agosto y se aplicará en los días siguientes. En tanto, mototaxistas y transportistas fluviales deberán esperar unas tres semanas debido al registro de beneficiarios.

“El incremento del precio es producto del conflicto en el Medio Oriente y de los obstáculos para que el combustible sea distribuido globalmente. Como Gobierno estamos en la obligación de tener respuestas cuando esas causas externas afectan la economía y la calidad de vida de nuestros compatriotas. Por eso se ha decidido actuar y lo haremos con responsabilidad y orden”, explicó Fujimori acompañada por ministros de Estado.

¿DE QUE TRATA EL FACTOR FOSE APROBADO POR OSINERGMIN?

A través de la Resolución n.° 019-2026-OS/GRT, que además establece el Programa Trimestral de Transferencias Externas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería aprobó el Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), fijado en 1 023, el cual se aplicará en la facturación del servicio eléctrico entre el 4 de agosto y el 31 de octubre de 2026, conforme comparte el diario El Peruano.

Así, la medida se aplicará exclusivamente a los usuarios de los sistemas eléctricos interconectados y a los usuarios libres, incluidos los retiros de energía realizados en el mercado mayorista de electricidad. Es importante mencionar que, la Ley n.° 27510 creó el FOSE con el objetivo de facilitar el acceso y la continuidad del servicio eléctrico para los usuarios residenciales de bajos consumos, de hasta 140 kWh mensuales, incluidos los suministros colectivos que cumplan con ese requisito.