Gran Hermano 2022: próximo eliminado y quién sigue en la casa tras sexta gala

Este domingo se llevó a cabo una nueva Gala de Eliminación de la décima edición de Gran Hermano Argentina (la número 11 si se cuenta la de famosos) y el público tomó la decisión sobre quién fue la sexta persona que debió salir de la famosa casa.

Asimismo, Gran Hermano 2022 es sin lugar a dudas el suceso de la televisión, pues desde hacía muchos meses que un programa no lograba mantener los 20 puntos de rating durante todas las noches. No obstante, nadie tiene el éxito asegurado y por eso es que, a pesar del buen rendimiento del reality, Telefe alista varios proyectos y cambios para continuar sorprendiendo y manteniendo cautiva a su audiencia.

¿QUIÉN FUE EL CONCURSANTE ELIMINADO DEL PROGRAMA “GRAN HERMANO”?

Como se recuerda, los que estuvieron en la placa de nominación después de la votación de los 13 integrantes fueron: Julieta, Nacho, María Laura, Romina y Agustín.

Por otro lado, Thiago, ganador de la prueba de líder semanal, tuvo que salvar a alguien y tomó la decisión de retirar de la placa a Romina “por afinidad”, por lo que la sexta eliminada fue Julieta Poggio con el 57,67% de los votos.

Asimismo, es importante indicar que el primero en salir de la casa fue Tomás Holder, muy popular por sus frases polémicas y su actitud un tanto arrogante. Varios días después la segunda eliminada fue Martina Stewart Usher y luego Mora Jabornisky. Más tarde les tocó a Juan Reverdito y a Lucila “La Tora” Villar.

¿HABRÁ UN REPECHAJE EN EL REALITY?

De acuerdo con Teleshow, en las próximas semanas habrá un repechaje, sin embargo, aún no está confirmado si será en diciembre o en enero. De tal modo, se especula con que no solo podrían ingresar exparticipantes de esta edición (el publico debería elegir entre los ya eliminados: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila La Tora Villar y Juliana Díaz), sino que además podrían entrar nuevas personas que no llegaron a quedar en la selección final del casting inicial.

De hecho, se estima que serían cinco, pero el canal aún no confirma todos estos detalles sino solamente la información de que habrá nuevos jugadores que de seguro cambiarán la dinámica de la casa, por lo que el reality tendría mucho más duración, que se cree que terminaría el 12 de marzo de 2023, con expectativas de una nueva edición.

¿QUIÉNES CONTINÚAN EN EL PROGRAMA?