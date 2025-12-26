En medio de las fiestas de fin de año, muchos peruanos optan por escaparse de la rutina, ya sea viajando al interior del país o planificando reuniones con la familia. De hecho, estas importantes celebraciones no solo traen consigo feriados, sino también días no laborables que son aprovechados al máximo tanto por trabajadores del sector público como del privado. Y es que, el Gobierno nacional determinó que este 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026 sean considerados como días de descanso compensables para una parte de la población. Esta medida da lugar a la creación de un feriado largo, ideal para organizar diversas actividades durante estos días. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES NO TRABAJAN DURANTE EL DÍA NO LABORABLE ESTE 26 DE DICIEMBRE?

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.° 042-2025-PCM, miles de peruanos podrán disfrutar de días no laborales compensables tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El primero inicia este viernes 26 de diciembre, mientras que el segundo el viernes 2 de enero de 2026. Esta disposición, que se oficializó durante el gobierno de Dina Boluarte, tiene como objetivo incentivar el turismo interno debido a las celebraciones de fin de año. Así, los beneficiarios con esta medida abarca exclusivamente para los trabajadores del sector público, quienes deberán recuperar las horas no laboradas y compensarlas en los próximos días, conforme a la necesidad de cada entidad. Por su parte, en el sector privado, la aplicación del descanso quedará sujeta a lo que establezcan las partes mediante acuerdo.

¿CUÁNDO SE GUARDA EL ÁRBOL DE NAVIDAD?

Como todos los años, cada 6 de enero se celebra la llegada de los Reyes Magos en varios países de Latinoamérica, lo que significa a que se pone fin a las festividades navideñas. De acuerdo con el diario Clarín, al marcar el 7 de enero en el calendario, habrá llegado el momento de guardar todos los elementos alusivos a la Navidad. En el caso de México, la tradición continúa hasta el 2 de febrero, día en el que se celebra la Candelaria, conmemorando la presentación del Niño Jesús en el templo.

De esta manera, es considerada como la última fecha importante del ciclo navideño, ya que las familias que armaron un pesebre suelen guardar al Niño Jesús en este día y quitar el resto de la decoración. En resumen, aunque no hay una norma fija, la fecha más habitual para desarmar el árbol es después del Día de Reyes (6 de enero). No obstante, la elección depende de las tradiciones familiares y de lo que tenga más sentido para cada uno.