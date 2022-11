De mutuo acuerdo y con efecto inmediato, Cristiano Ronaldo rescindió su contrato con el Manchester United a pocas horas de que su Portugal debute en Qatar 2022. La selección lusa disputará su octava Copa del Mundo, y su estreno será ante el conjunto africano de los Ayew e Iñaki Williams. El astro mundial buscará la gloria y volver a ganar un trofeo internacional con su país tras haber conquistado la Euro 2016. Revisa los horarios, canales y cómo llegan al duelo por el Grupo H, la Seleção das Quinas y Ghana.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE DISPUTARÁ EL PORTUGAL VS. GHANA EN QATAR 2022?

Los lusos clasificaron a la vigesimosegunda Copa del Mundo luego de superar el repechaje europeo, y vencer a Turquía y Macedonia del Norte.

Su máxima estrella y capitán, Cristiano Ronaldo, vive un presente nada auspicioso tras confirmarse su alejamiento del Manchester United, y quedar como jugador libre 15 meses después de su vuelta a Old Trafford.

Portugal está repleta de figuras a nivel internacional, pero aún no ha logrado consagrarse en un Mundial, y solo llegó a una fase final en 2 ocasiones cuando fue semifinalista en Inglaterra 1966 y Alemania 2006.

En tanto, la selección de Ghana actualmente tiene como referentes al mediocampista del Arsenal, Thomas Partey, André y Jordan Ayew, y el delantero del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams.

Para llegar a Qatar 2022, las ‘Estrellas Negras’ tuvieron que eliminar a Nigeria el 29 de marzo gracias al gol anotado como visitante lograron su pase a su cuarta Copa del Mundo.

El Portugal vs. Ghana se jugará este jueves 24 de noviembre en el Estadio 974. Por el Grupo H, a primera hora (8 a.m.), uruguayos y coreanos romperán fuegos en el Education City.

¿A QUÉ HORA Y QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN EL PORTUGAL VS. GHANA POR EL GRUPO H DE QATAR 2022?

El partido mundialista entre lusos y ghaneses está pactado para que se inicie a las 4 p.m. (Hora de Portugal y Ghana), y en Perú será transmitido a partir de las 11 de la mañana por Latina, canal 2 de señal abierta y 702 en HD, y también a través del proveedor de televisión por suscripción, DirecTV.

Los horarios latinoamericanos para disfrutar del Portugal vs. Ghana son los siguientes por país:

- 10 a.m. para México, Honduras, El Salvador

- 11 a.m. para Colombia, Ecuador

- 12 p.m. para Venezuela, Bolivia

- 1 p.m. para Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile

Asimismo, el debut de Cristiano Ronaldo será transmitido por diversas señales internacionales, entre las que destaca TyC Sports para Argentina, y Tigo Sports para países centroamericanos como El Salvador y Panamá.

Repasemos el listado de canales y plataformas online que emitirán las imágenes del Portugal vs. Ghana por la Copa del Mundo Qatar 2022:

- Brasil: SporTV, Now Net e Claro y Globo Esporte

- Chile / Colombia / Argentina: DirecTV Sports

- México: Sky HD, VIX+, Azteca Deportes y Blue To Go Video Everywhere

- Ecuador: DirecTV Sports y CNT Play

- Honduras: Sky HD y Deportes TVC