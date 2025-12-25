A mediados de la década de los 2000, la televisión juvenil fue marcada por el estreno de ‘Manual de supervivencia escolar de Ned’, una producción que se convirtió en el manual de instrucciones definitivo para millones de adolescentes que lidiaban con el caos de la secundaria. Para muchos, este programa representó una parte fundamental de su crecimiento, dejando una huella de nostalgia imborrable.

Sin embargo, el destino de uno de los rostros más reconocibles de este elenco ha tomado un rumbo trágico que ha dejado en shock a la comunidad internacional. Quien fuera una joven promesa de la actuación ha sido localizado recientemente deambulando por las calles de California en un estado de vulnerabilidad extrema, luciendo un aspecto físico que dista por completo de la imagen vitalista que proyectaba en la pantalla chica. Descubre de quién se trata este actor que hoy sobrevive en la indigencia y los detalles de su dramática realidad.

¿QUIÉN ES EL ACTOR DE NICKELODEON QUE ATRAVIESA ESTE DIFÍCIL MOMENTO?

La identidad detrás de esta noticia es Tylor Chase, nacido en Arizona en septiembre de 1989. Su salto a la fama mundial ocurrió gracias a su interpretación de Martin Qwerly, un estudiante recordado por su incesante verborrea e hiperactividad dentro de la escuela James K. Polk. Durante tres años, entre 2004 y 2007, Chase fue una pieza clave en el éxito de la serie de Nickelodeon.

Pese a ese inicio brillante, sus pasos posteriores en la industria fueron discretos. Tuvo intervenciones menores en la comedia ‘Everybody Hates Chris’, participó en la cinta ‘Good Time Max’ y prestó su voz para el reconocido videojuego de detectives ‘L.A. Noire’. Hacia el año 2021, su presencia pública se limitaba a un canal de YouTube donde compartía monólogos y poesías, el cual dejó de actualizarse poco después. Mientras sus antiguos colegas han seguido adelante con podcasts o nuevos proyectos, Tylor parece haberse desconectado del mundo artístico, culminando en su actual y penosa situación en las calles de Riverside.

Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, es captado nuevamente en situación de calle. (Foto: Nickelodeon)

¿QUÉ REVELAN LOS VIDEOS VIRALES SOBRE SU ESTADO ACTUAL EN CALIFORNIA?

El calvario del exactor de 36 años se hizo público a través de TikTok, donde una usuaria captó imágenes de un hombre con apariencia descuidada y serias dificultades para comunicarse. En el material audiovisual, se observa a Chase en un estado de confusión mental, aunque todavía guarda destellos de su pasado laboral. En un encuentro reciente, cuando una transeúnte le preguntó si había trabajado para Disney Channel, él respondió con firmeza corrigiendo el error: “Nickelodeon”, antes de mencionar la serie que protagonizó.

En otro video captado en septiembre, el actor intentó presentarse frente a la cámara, aunque sus palabras evidenciaban una desconexión con la realidad. En ese clip, el intérprete manifestó: “Hola, mi nombre es Tylor Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación”. Estas grabaciones han generado una profunda tristeza entre los fanáticos, quienes reportan que la exestrella presenta notorias dificultades para expresarse, según recoge el diario La República.

¿POR QUÉ SU FAMILIA RECHAZÓ LAS DONACIONES Y CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

La viralización de su estado motivó a la influencer Citlalli Wilson a recaudar fondos mediante una colecta digital. No obstante, la madre de Tylor intervino rápidamente para solicitar el cese de la campaña económica. La progenitora fue contundente al declarar que el dinero no es la solución primordial, afirmando textualmente: “El dinero no lo ayudará, necesita atención médica”. Según su testimonio, el actor padece una condición que le impide ser autosuficiente.

La familia detalló que el joven “no puede manejar dinero ni sus medicamentos por sí solo”, mencionando que, en intentos previos de ayudarlo, Tylor ha extraviado pertenencias básicas y recursos financieros en cuestión de días. La madre enfatizó que lo que su hijo requiere urgentemente es tratamiento psiquiátrico y médico especializado. A pesar de la negativa a recibir fondos directamente, la organizadora de la campaña busca contactar a la progenitora para entregarle lo recolectado y asegurar que se utilice exclusivamente en la salud del actor, quien hoy se encuentra al margen del sistema y de la industria que una vez lo vio brillar.

