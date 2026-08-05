La talentosa cantante Indy Fontaine, artista cubano-estadounidense que viene consolidando una sólida carrera internacional, llegará por primera vez al Perú para ser la encargada de abrir los esperados conciertos del reconocido cantautor español Alex Ubago en Arequipa y Lima, dos presentaciones que prometen reunir a miles de seguidores de la música romántica.

Este esperado debut en territorio peruano marca un momento especial en la carrera de Indy Fontaine, quien ha despertado el interés del público nacional gracias a la promoción de su más reciente sencillo, “Desde que tú no estás”, tema que ha tenido una excelente acogida en nuestro país por su emotiva interpretación y su sonido contemporáneo.

Con una propuesta musical que combina sensibilidad, elegancia y una identidad artística propia, Indy Fontaine continúa expandiendo su carrera en Latinoamérica, conquistando nuevos escenarios y sumando seguidores con cada lanzamiento.

Su participación como artista invitada en los conciertos de Alex Ubago los días viernes 07 (Arequipa) y sábado 08 de agosto (Lima) representa una importante vitrina internacional y una oportunidad para que el público peruano conozca en vivo a una de las voces emergentes con mayor proyección de la música latina.

“Estoy muy feliz de visitar Perú por primera vez. Es un país al que le tengo mucho cariño por el apoyo que ha recibido mi música, y me emociona enormemente compartir escenario con Alex Ubago y conocer finalmente al público peruano”, señaló la artista.

Con esta primera visita al Perú, Indy Fontaine inicia una nueva etapa en su internacionalización, fortaleciendo el vínculo con sus seguidores peruanos y llevando su música a nuevos públicos en uno de los mercados más importantes de la región.

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