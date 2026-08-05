Indy Fontaine continúa expandiendo su carrera en Latinoamérica, conquistando nuevos escenarios y sumando seguidores con cada lanzamiento | Foto: Difusión
Indy Fontaine continúa expandiendo su carrera en Latinoamérica, conquistando nuevos escenarios y sumando seguidores con cada lanzamiento | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La talentosa cantante Indy Fontaine, artista cubano-estadounidense que viene consolidando una sólida carrera internacional, llegará por primera vez al Perú para ser la encargada de abrir los esperados conciertos del reconocido cantautor español Alex Ubago en Arequipa y Lima, dos presentaciones que prometen reunir a miles de seguidores de la música romántica.