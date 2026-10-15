El metal mundial celebra una historia de resiliencia incomparable. Bruce Dickinson, la incombustible voz al frente de Iron Maiden, se presenta este sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional de Lima como parte de su exitosa gira mundial. Más allá de los riffs ensordecedores y el espectáculo visual, su presencia en la capital peruana lleva consigo el eco de una de las batallas personales más difíciles de su vida: su victoria absoluta frente al cáncer de lengua que amenazó con arrebatarle la voz para siempre.

El diagnóstico que hizo temblar al mundo del Heavy Metal

A finales de 2014, durante una revisión médica de rutina posterior a la grabación del álbum The Book of Souls, a Bruce Dickinson se le diagnosticó un tumor cancerígeno en la parte posterior de la lengua en etapa inicial. Causado por el virus del papiloma humano (VPH-16), el diagnóstico encendió las alarmas en la comunidad musical internacional.

Dickinson se sometió a siete semanas de una rigurosa combinación de quimioterapia y radioterapia. El tratamiento no solo puso a prueba su resistencia física, sino que abrió la posibilidad real de que su rango vocal único sufriera daños irreversibles.

“El cáncer te cambia la perspectiva. Te das cuenta de que la vida es para vivirla ahora. Pensé: si salgo de esta, voy a cantar mejor que nunca”, afirmó Bruce a BBC Radio.

El regreso triunfal a los escenarios y la superación médica

En mayo de 2015, los médicos confirmaron que el cantante estaba completamente libre de cáncer. Lejos de disminuir su capacidad vocal o su energía arrolladora sobre la tarima, la recuperación de Dickinson impresionó tanto a especialistas como a seguidores de la banda.

Tras meses de rehabilitación vocal, Bruce volvió a pilotar el icónico avión Ed Force One durante el tour mundial de la banda, demostrando una condición física e interpretativa intacta.

Comunicado Oficial de Iron Maiden tras su recuperación:

“Estamos encantados de anunciar que tras la última visita de Bruce a sus especialistas, él ha sido dado de alta oficialmente. Agradecemos a todos nuestros fans alrededor del mundo por sus pensamientos positivos durante este proceso”.

Iron Maiden en Lima: Una cita imperdible este sábado 17 de octubre

En el marco de su actual gira internacional, Iron Maiden desembarca en Perú para ofrecer un concierto masivo en el Estadio Nacional de Lima este sábado 17 de octubre. La agrupación británica interpretará una potente lista de temas que abarcan sus más grandes clásicos de los años 80 hasta sus producciones más recientes.

El público peruano atestiguará no solo una cátedra de producción musical e icónica escenografía con su emblemática mascota Eddie, sino también la vigencia de un vocalista de 68 años que desafió todas las probabilidades médicas para continuar liderando una de las bandas más influyentes de la historia del rock.