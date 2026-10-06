Jaime Vallardo Chávez, conocido como “El Artista de las Monedas Mundiales”, llevará la representación de Perú y Honduras a dos eventos internacionales de arte: la VI Bienal Internacional de Arte BIARCO, en Armenia, Quindío, Colombia, y el legendario Le Salon d’ Automne Paris (Salón de otoño) de París, Francia.

Hondureño de nacimiento y radicado en el Perú, Vallardo Chávez tiene en nuestro país su centro de creación y proyección. Desde territorio peruano organiza el Bicentenario de América y desarrolla su trabajo como Embajador del Arte de América, además de su propuesta vinculada al Árbol de Jícaro, ícono del sur de Honduras.

Su obra forma parte de museos, embajadas, hoteles y colecciones privadas en África, Europa, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, México y el Caribe.

Del 14 al 21 de octubre del 2026, participará en la VI Bienal Internacional de Arte BIARCO, en Armenia, Quindío, Colombia, encuentro que reúne a más de 250 artistas de 25 países y seis galerías. Desde el Perú presentará “Viaje a la Luna”, obra que une el Jícaro hondureño con la cosmovisión andina del Perú.

Posteriormente, del 28 de octubre al 1 de noviembre, participará en el Salón de Otoño, que se realizará en la Place de la Concorde, en París, Francia. Fundado en 1903 por Frantz Jourdain, el salón está asociado al nacimiento del Fauvismo de Matisse y a la participación de artistas como Gauguin, Cézanne y Manet. Vallardo Chávez presentará “Flores de nobleza”, realizada con su técnica de las monedas mundiales, como tributo a la nobleza del pueblo peruano y americano.

Con un recorrido de más de 100 países, Jaime Vallardo Chávez es presentado como el artista plástico que más viaja llevando el nombre de Honduras y del Perú. Desde su base en territorio peruano, su participación en Colombia y Francia representa una nueva proyección internacional de su trabajo artístico.

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