Por Redacción EC

Jaime Vallardo Chávez, conocido como “El Artista de las Monedas Mundiales”, llevará la representación de Perú y Honduras a dos eventos internacionales de arte: la VI Bienal Internacional de Arte BIARCO, en Armenia, Quindío, Colombia, y el legendario Le Salon d’ Automne Paris (Salón de otoño) de París, Francia.