Pocas semanas después de haber cumplido su sueño de representar a su país en la máxima cita del balompié, se confirmó el lamentable fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista estrella de la Selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns.Su partida, a la temprana edad de 25 años, deja un vacío inmenso en el deporte africano. Aquí te contamos quién era el jugador.

¿Quién era Jayden Adams?

Nacido el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo, Jayden Adams era considerado una de las promesas más brillantes y consolidadas del mediocampo sudafricano. Destacaba principalmente por su tremenda visión de juego, su compostura bajo presión y una notable precisión para distribuir el balón en la zona medular, virtudes que rápidamente lo llevaron a la élite de su país.

¿En qué equipo jugaba el mediocampista sudafricano?

Al momento de su fallecimiento, Adams militaba en el Mamelodi Sundowns, uno de los clubes más poderosos del continente africano, al que se unió en enero de 2025 con un contrato por tres años y medio. Con los “Brazilians” (apodo del club), el portador de la camiseta número 8 ya había logrado levantar el título de la Primera División de Sudáfrica y la prestigiosa Liga de Campeones de la CAF.

Trayectoria y carrera de Jayden Adams en el fútbol

La carrera de Adams fue un reflejo de constancia y ascenso meteórico:

Stellenbosch FC (Cantera y debut): Se formó en las divisiones inferiores del Stellenbosch, haciendo historia al convertirse en el primer jugador de la academia del club en firmar un contrato profesional en agosto de 2020. Con los Maroons disputó 139 partidos oficiales y fue pieza clave para ganar la Copa Carling Knockout en 2023, el primer trofeo mayor en la historia de la institución.

Se formó en las divisiones inferiores del Stellenbosch, haciendo historia al convertirse en el primer jugador de la academia del club en firmar un contrato profesional en agosto de 2020. Con los disputó 139 partidos oficiales y fue pieza clave para ganar la Copa Carling Knockout en 2023, el primer trofeo mayor en la historia de la institución. Mamelodi Sundowns (Consagración): Su gran nivel propició su traspaso en 2025, donde se afianzó de inmediato como un titular indiscutible del mediocampo.

Su gran nivel propició su traspaso en 2025, donde se afianzó de inmediato como un titular indiscutible del mediocampo. Selección de Sudáfrica (Bafana Bafana): Debutó con la selección absoluta en 2022 contra Mozambique. Formó parte del plantel que se quedó con el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones 2023 y sumó un total de 9 apariciones internacionales, anotando dos goles clave en los procesos clasificatorios.

Su participación histórica en el Mundial 2026

El punto cumbre de su carrera llegó con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Adams fue un elemento activo en la histórica participación de Sudáfrica, que logró avanzar a la fase de eliminación directa por primera vez tras cuatro intentos.

Adams vio acción en los tres partidos de la fase de grupos: fue titular en el debut frente a México y ante la República Checa, e ingresó desde el banquillo en el recordado triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur, que selló la clasificación de su país a los dieciseisavos de final. Su último partido oficial en lista fue en la ronda de 32 ante Canadá.

¿De qué murió Jayden Adams? Lo que se sabe del caso

El cuerpo de Jayden Adams fue encontrado sin vida el sábado 11 de julio en una propiedad del barrio Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo.

Las causas oficiales de su muerte aún no han sido confirmadas por las autoridades competentes. La Policía de la provincia de Western Cape ha abierto formalmente una investigación técnica y forense para esclarecer las circunstancias del deceso. Ante esto, el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, y las directivas de sus clubes han pedido a los medios de comunicación y a la opinión pública evitar las especulaciones y respetar la privacidad de su familia en este doloroso momento.