Universitario pisó fuerte en la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El conjunto dirigido por Fabián Bustos aplastó 6-0 a Carlos Mannucci en el estadio Monumental y empezó generando gran expectativa entre los hinchas cremas. En este contexto, los fanáticos merengues también están ilusionados con la posible llegada de Raúl Ruidíaz a la ‘U’. Sin embargo, Jean Ferrari, administrador de la institución de Ate, dio una noticia negativa sobre este caso.

Jean Ferrari sobre posible llegada de Raúl Ruidíaz a Universitario: “En estos momentos es muy complicado”

Ferrari, quien regresó de Estados Unidos tras presenciar la final de la Copa América 2024, se refirió al posible regreso de la ‘Pulga’ y, lamentablemente para los fanáticos, lo que dijo no fue muy alentador.

“Nada, absolutamente nada con el tema Raúl Ruidíaz. Se ha especulado mucho en medios y en redes, pero más allá de que siempre existan las ganas y la intención de poder contar con él, evidentemente en estos momentos es muy complicado”, dijo Ferrari.

Luego, Jean agregó: “Hoy, es muy difícil. Él tiene contrato con su equipo y sería irresponsable hablar de una posibilidad cuando él sigue ligado al Sounders”.

¿Qué más dijo Jean Ferrari?

Eso sí, el exfutbolista no aseguró que el plantel de la ‘U’ ya esté cerrado. “Justamente tenía una reunión el día miércoles con el profesor Fabián Bustos y con Manuel Barreto (gerente deportivo), así que ahí recién tendré conocimiento de si es que ya todo está cerrado al 100%”.

Cuándo se juega el clásico en el Torneo Clausura 2024

El duelo más encarnizado e importante y tradicional del fútbol peruano es aquel protagonizado por Universitario y Alianza Lima, dos de los equipos populares que así como en el Apertura, jugarán el ‘clásico’ durante la fecha 3 de un Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto que también cuenta con programación definida.

Ahora los ‘merengues’ recibirán al cuadro ‘íntimo’ en el Estadio Monumental, recordando el 1-1 válido por la final de ida del último certamen, y también el reciente 0-1 con gol de Andy Polo.

Según la LFP, el segundo ‘clásico’ del fútbol peruano en 2024 se disputará este viernes 26 de julio a partir de las 8.30 de la noche, y luego de tan transcendental choque, Alianza Lima, por ejemplo, será local recibiendo a Unión Comercio, mientras Universitario viajará a Arequipa para enfrentar a FBC Melgar.

Cuáles fueron los resultados de la primera jornada del Clausura 2024 de la Liga 1

Unión Comercio 1-2 Los Chankas

ADT 3-1 Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso 1-0 UTC

Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano

César Vallejo 2-3 Alianza Lima

Universitario 6-0 Carlos A. Mannucci

Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau

Sport Boys 2-1 Sport Huancayo

Cusco FC 0-3 Melgar

Cuál es la programación de la fecha 2 del Clausura

Viernes 19 de julio

13:00 UTC vs. Cusco FC15:15 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso

Sábado 20 de julio

13:00 Los Chankas vs. Comerciantes Unidos15:15 Melgar vs. César Vallejo19:00 Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Domingo 21 de julio

13:00 Atlético Grau vs. Universitario

15:00 Mannucci vs. Unión Comercio

15:30 Sporting Cristal vs. Sport Boys

18:00 Cienciano vs. ADT