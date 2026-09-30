El conocido cómico y empresario peruano Jorge Luna, cofundador del fenómeno del entretenimiento “Hablando Huevadas”, ha vuelto a capturar la atención del público digital tras lanzar una ambiciosa producción audiovisual. En esta ocasión, el creador de contenido no solo sorprendió por la calidad cinematográfica del proyecto, sino por contar con la participación especial de una estrella internacional de la televisión española: Itziar Ituño, reconocida mundialmente por dar vida a la inspectora Raquel Murillo (posteriormente conocida como ‘Lisboa’) en la exitosa serie de Netflix “La casa de papel”.

¿Quién es Itziar Ituño y cuál es su trayectoria artística?

Itziar Ituño Martínez es una destacada actriz y cantante española nacida en Basauri, Vizcaya, en 1974. Antes de dar el salto al estrellato global, Ituño consolidó una sólida carrera en el cine, teatro y televisión del País Vasco. Durante más de una década protagonizó la icónica serie “Goenkale”, una de las producciones más longevas y emblemáticas de la televisión vasca (EITB).

Un escándalo sexual. Una intimidad rota. 5 mujeres unidas. #Intimidad, con Itziar Ituño, Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz, Ana Wagener y Emma Suárez. La nueva serie llega el 10 de junio. pic.twitter.com/xbUVB1aebq — Netflix España (@NetflixES) May 13, 2022

Su consagración definitiva llegó en 2017 cuando se unió al elenco principal de La casa de papel. Su papel como la inspectora negociadora Raquel Murillo —quien termina enamorándose de ‘El Profesor’ (Álvaro Morte) y sumándose a la banda bajo el seudónimo de ‘Lisboa’— la convirtió en un rostro conocido en más de 190 países. Además de este hito, la actriz ha participado en reconocidas producciones internacionales como “Intimidad” (Netflix), Las buenas compañías y la película nominada al Goya Loreak.

La trama del comercial: Policial, misterio y el toque cómico de Jorge Luna

El video comercial, titulado estilísticamente como “En efecto, es cine... 🚬”, arranca como un thriller policial de misterio e investigación criminal. La historia comienza en un escenario de investigación donde se indaga la misteriosa desaparición de vehículos en plena luz del día.

En medio de las pistas encontradas en la escena, la inspectora personificada por Itziar Ituño toma el control del caso. Sin embargo, la trama da un giro surrealista y cómico cuando la investigación la lleva directamente hacia Jorge Luna, quien aparece encadenado e interrogado en una oscura sala.

Durante la escena del interrogatorio, Ituño mantiene la actitud severa y desafiante de sus papeles policiales, mientras somete a un humorístico “tortura” a Jorge Luna para exigirle la entrega de los vehículos. El cómico peruano responde con sus característicos remates criollos y divertidos diálogos, revelando finalmente que la única forma de resolver el misterio es estando suscrito a su canal.

La colaboración entre la figura del streaming peruano y la reconocida actriz española desató una ola de reacciones inmediatas en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Los seguidores del comediante destacaron el nivel de producción audiovisual, el vestuario, la fotografía y la presencia escénica de Ituño, consolidando el anuncio publicitario como una pieza viral dentro del mercado local.