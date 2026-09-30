Conoce la trayectoria de Itziar Ituño, la reconocida estrella de "La casa de papel" que causó furor en redes sociales tras aparecer interrogando al creador de "Hablando Huevadas" en su más reciente spot publicitario. (Foto: Jorge Luna YouTube)
Conoce la trayectoria de Itziar Ituño, la reconocida estrella de "La casa de papel" que causó furor en redes sociales tras aparecer interrogando al creador de "Hablando Huevadas" en su más reciente spot publicitario. (Foto: Jorge Luna YouTube)
Por Paolo Valdivia

El conocido cómico y empresario peruano Jorge Luna, cofundador del fenómeno del entretenimiento “Hablando Huevadas”, ha vuelto a capturar la atención del público digital tras lanzar una ambiciosa producción audiovisual. En esta ocasión, el creador de contenido no solo sorprendió por la calidad cinematográfica del proyecto, sino por contar con la participación especial de una estrella internacional de la televisión española: Itziar Ituño, reconocida mundialmente por dar vida a la inspectora Raquel Murillo (posteriormente conocida como ‘Lisboa’) en la exitosa serie de Netflix “La casa de papel”.

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