Josiane Sciotti se alista para afrontar uno de los retos de su trayectoria al representar al Perú en la edición 73 del Miss Mundo, certamen que reunirá a cerca de 110 candidatas de países y territorios. A sus 19 años, la modelo ha logrado destacar durante las actividades previas en Vietnam gracias a su carisma y desenvolvimiento. Su participación despierta expectativa por el camino recorrido en certámenes de belleza y por las metas que busca alcanzar fuera de las pasarelas. Mientras se acerca la final, prevista para este sábado 5 de septiembre, la representante nacional busca dejar en alto la bandera peruana y convertirse en una de las protagonistas. Conoce quién es Josiane Sciotti y los detalles de la historia de la peruana que busca conquistar la corona del Miss Mundo 2026.

¿QUIÉN ES JOSIANE SCIOTTI, LA PERUANA QUE BUSCA LA CORONA DE MISS MUNDO?

Con 1.71 metros de estatura y apenas 19 años, Josiane Sciotti figura entre las participantes más jóvenes de esta edición. Aunque nació en Italia, su crecimiento y formación estuvieron vinculados al Perú, país que ahora representa en el certamen. Su recorrido en concursos de belleza comenzó antes de llegar a esta competencia, pues en 2025 obtuvo el título de Virreina del Teen Petite Mesoamérica y consiguió el segundo lugar como primera finalista en el Miss Teen Mundial.

Su presencia en Vietnam ha llamado la atención por una imagen fresca, seguridad y carisma. Durante las actividades previas, la representante peruana ha buscado destacar y mostrar una personalidad preparada para asumir el desafío de competir entre más de un centenar de candidatas.

¿QUÉ SUEÑOS Y PASIONES TIENE LA REPRESENTANTE PERUANA?

El modelaje ocupa una parte importante de su vida, pero Josiane también tiene una meta profesional relacionada con la medicina. Su aspiración es convertirse en cirujana plástica y reconstructiva, mientras continúa desarrollando oportunidades dentro de la industria de la moda a escala internacional. Para ella, ambas áreas pueden complementarse mediante una visión centrada en las personas y en el impacto positivo.

Entre sus actividades favoritas están leer, viajar, nadar y realizar entrenamiento físico. También disfruta de la música y encuentra en la danza tradicional una forma de acercarse a sus raíces y compartir expresiones propias del Perú. Desde su plataforma, busca hablar de salud integral, motivar a quienes persiguen sus objetivos y transmitir valores como la empatía, la fortaleza y la perseverancia.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ LA FINAL DEL MISS MUNDO 2026?

La definición de la nueva reina mundial está programada para este sábado 5 de septiembre en la Plaza 2 de abril, ubicada en Nha Trang, Vietnam. Al cierre de la competencia, Suchata Chuangsri, representante de Tailandia y actual Miss Mundo, entregará la corona a su sucesora.

La edición número 73 reúne aproximadamente a 110 participantes de distintos países y territorios. Este año, además, se incorporan delegaciones como Eritrea, Guayana Francesa, Maldivas, Mozambique y Pakistán, según informa La República.

El certamen se presenta como una plataforma que busca ir más allá de la apariencia, al reunir historias personales, identidad cultural y causas sociales. En ese contexto, Josiane Sciotti afrontará la jornada decisiva con la intención de representar al Perú y demostrar que la belleza también puede estar acompañada de propósito y compromiso.

VÍDEO RECOMENDADO: