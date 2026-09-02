Josiane Sciotti: la historia detrás de la peruana que competirá por la corona de Miss Mundo | Foto: @josiane.sciotti
Josiane Sciotti: la historia detrás de la peruana que competirá por la corona de Miss Mundo | Foto: @josiane.sciotti
Por José Templo

Josiane Sciotti se alista para afrontar uno de los retos de su trayectoria al representar al Perú en la edición 73 del Miss Mundo, certamen que reunirá a cerca de 110 candidatas de países y territorios. A sus 19 años, la modelo ha logrado destacar durante las actividades previas en Vietnam gracias a su carisma y desenvolvimiento. Su participación despierta expectativa por el camino recorrido en certámenes de belleza y por las metas que busca alcanzar fuera de las pasarelas. Mientras se acerca la final, prevista para este sábado 5 de septiembre, la representante nacional busca dejar en alto la bandera peruana y convertirse en una de las protagonistas. Conoce quién es Josiane Sciotti y los detalles de la historia de la peruana que busca conquistar la corona del Miss Mundo 2026.

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