En el año 2011, un futbolista peruano fichó por el club Corinthians de Brasil y tuvo la oportunidad de compartir vestuario con los legendarios Ronaldo y Robertos Carlos. Se trata de Luis ‘Cachito’ Ramírez, centrocampista que llegó a jugar con la selección nacional, quien recientemente utilizó sus redes sociales para compartir el recuerdo que tiene de haber interactuado con las estrellas brasileñas.

¿QUÉ DIJO LUIS ‘CACHITO’ RAMÍREZ SOBRE RONALDO Y ROBERTO CARLOS?

Primero que nada, debemos recordar que Luis Ramírez solo compartió una temporada con Ronaldo y Roberto Carlos, pues mientras él apenas empezaba su aventura con Corinthians, el ‘Fenómeno’ pronto anunciaría su retiro y el ‘Romperredes’ tomaría otro rumbo en Europa.

A pesar del breve tiempo que compartió con las estrellas brasileñas, el popular ‘Cachito’ recuerda con alegría esa etapa. “Bueno, con Ronaldo y Roberto Carlos, muy contento de haber podido compartir con ellos, con dos grandes cracks del fútbol internacional”, manifestó a través de su cuenta de TikTok.

En este contexto, recordó que ellos le ayudaron a establecerse en Brasil, principalmente con el manejo del idioma. “Tuve la suerte de que cuando llegué a Corinthians, ellos dos hablaban español porque habían estado muchos años jugando en el Real Madrid, en España. Entonces, me facilitaron las cosas, ¿no? Yo podría decir que Roberto Carlos y Ronaldo fueron mis traductores”, narró.

“Me trataron muy bien. Me ayudaron en el comienzo para poder entender el portugués. En los entrenamientos, cualquier cosa que por ahí no entendía, me lo hacían saber rápidamente”, agregó el peruano sobre cómo le ayudaron los ahora ex futbolistas brasileños.

Por otro lado, el volante nacional indicó que Ronaldo y Roberto Carlos también le hacían bromas, lo cual era parte de sus personalidades. “Muy divertidos, muy alegres, como lo son normalmente los brasileños”, comentó el centrocampista.

Por último, Luis ‘Cachito’ Ramírez manifestó sentirse agradecido de que logró compartir un tiempo con aquellas destacadas figuras del fútbol mundial. “Muy feliz de haber podido compartir con esos dos cracks. Muy agradecido por lo que me dio mi carrera, de poder estar al lado de ellos”, sentenció.

¿EN QUÉ EQUIPOS JUGÓ LUIS ‘CACHITO’ RAMÍREZ?

Este volante nacional llegó a jugar en varios equipos del Perú y tuvo su experiencia en el extranjero exactamente en Brasil y Paraguay.

En primer lugar, empezó su carrera profesional en el club Coronel Bolognesi de Tacna. Luego llegaría a vestir las camisetas de Cienciano del Cusco y de Universitario de Deportes.

A inicios de 2009, tendría su primera experiencia internacional al fichar por el Club Libertad de Paraguay; sin embargo, solo estuvo una temporada en este equipo y luego volvería a vestir la camiseta de la “U” de Perú en 2010.

Para su fortuna, volvería a dar el salto al extranjero al año siguiente, pero esta vez en una liga más competitiva, que es la brasileña. En este torneo llegó a vestir las indumentarias de Corinthians, Ponte Preta y Botafogo.

Tras una aventura de cuatro años en Brasil, volvería al fútbol peruano para jugar por una temporada con la Universidad San Martín. Años después, llegaría a luchar por el torneo nacional con Alianza Lima y Sport Boys.

Su último equipo fue la Academia Cantolao, quien perdió la máxima categoría en el 2023 y actualmente milita en la Liga 2, la segunda división del fútbol peruano.

¿CUÁLES SON LOS LOGROS MÁS IMPORTANTES DE LUIS ‘CACHITO’ RAMÍREZ EN SU CARRERA?