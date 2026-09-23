Takato Ishida no solo se convirtió en el gobernador más joven de Japón, sino también en el fenómeno digital del momento tras ser bautizado por el público como la versión de carne y hueso del "Asesino de Hechiceros". (Foto: Mappa)
Takato Ishida no solo se convirtió en el gobernador más joven de Japón, sino también en el fenómeno digital del momento tras ser bautizado por el público como la versión de carne y hueso del "Asesino de Hechiceros". (Foto: Mappa)
Por Paolo Valdivia

En enero de 2026, la política japonesa vivió una sacudida histórica tras la victoria de Takato Ishida en las elecciones a la gubernatura de la prefectura de Fukui. A sus 35 años (cumplidos los 36 poco después de asumir el cargo), el exdiplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón hizo historia al convertirse en el gobernador en funciones más joven de todo el país.

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