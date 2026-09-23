En enero de 2026, la política japonesa vivió una sacudida histórica tras la victoria de Takato Ishida en las elecciones a la gubernatura de la prefectura de Fukui. A sus 35 años (cumplidos los 36 poco después de asumir el cargo), el exdiplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón hizo historia al convertirse en el gobernador en funciones más joven de todo el país.

Ishida conquistó a los votantes locales mediante una intensa campaña enfocada en el apoyo al cuidado infantil, la gestión de crisis y un uso sumamente dinámico de las redes sociales para conectar con las nuevas generaciones. Ahora ha vuelto a ‘conquistar’ internet por su parecido al mismísimo Toji Fushiguro del anime “Jujutsu Kaisen”.

El “Efecto Toji Fushiguro”: ¿Por qué el político japonés se volvió viral en el mundo otaku?

Más allá de sus propuestas de gobierno y su trayectoria académica en instituciones como la Universidad de Georgetown, Ishida se convirtió en una tendencia global gracias a sus apariciones en redes como Instagram y TikTok. Fanáticos del anime y usuarios de plataformas digitales rápidamente señalaron su físico atlético, sus facciones marcadas y su peinado distintivo, comparándolo con Toji Fushiguro, uno de los personajes más icónicos y aclamados del famoso manga y anime “Jujutsu Kaisen”.

La combinación de su imponente porte, su estilo formal y el aura intimidante que recuerda al “Asesino de Hechiceros” desató una oleada incalculable de memes, fanarts y ediciones de video.

Redes sociales y política: El fenómeno mediático de Takato Ishida tras asumir el cargo

El video oficial de saludo que Ishida publicó en Instagram poco después de asumir formalmente la gubernatura superó rápidamente las cientos de miles de interacciones, atrayendo comentarios de internautas no solo de Japón, sino de todo el mundo.

Toji Fushiguro. (Foto: Mappa)

Aunque en diversas publicaciones virales se han llegado a confundir imágenes con las de otros políticos jóvenes del país, la figura real de Takato Ishida continúa consolidándose como la imagen de la nueva era de líderes japoneses: hiperconectados, virales y capaces de capturar la atención internacional tanto en el ámbito gubernamental como en la cultura pop.