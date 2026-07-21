Una trágica partida conmociona al cine. Con solo 18 años, la actriz de "Godzilla x Kong" falleció tras un grave accidente. (Foto: Warner Bros.)
Una trágica partida conmociona al cine. Con solo 18 años, la actriz de "Godzilla x Kong" falleció tras un grave accidente. (Foto: Warner Bros.)
Por Paolo Valdivia

Kaylee Hottle fue una joven actriz estadounidense nacida el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia. Creció en el seno de una familia sorda de cuatro generaciones, por lo que su lengua materna fue la Lengua de Señas Americana (ASL). Estudió en la Texas School for the Deaf en Austin y comenzó su carrera en el ámbito publicitario a temprana edad.

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