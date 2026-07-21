Kaylee Hottle fue una joven actriz estadounidense nacida el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia. Creció en el seno de una familia sorda de cuatro generaciones, por lo que su lengua materna fue la Lengua de Señas Americana (ASL). Estudió en la Texas School for the Deaf en Austin y comenzó su carrera en el ámbito publicitario a temprana edad.

Su salto a la fama internacional ocurrió en 2021 cuando interpretó a Jia, la niña sorda huérfana proveniente de la Isla Calavera que mantiene un vínculo emocional con King Kong en la película “Godzilla X Kong”. Hottle se convirtió rápidamente en un referente de representación e inclusión en el cine comercial de Hollywood.

¿De qué murió Kaylee Hottle y cómo ocurrió el accidente?

La actriz falleció en las primeras horas del martes 21 de julio de 2026. De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, Hottle estuvo involucrada en un severo accidente automovilístico en Maryland.

Las evaluaciones preliminares indicaron que la joven sufrió lesiones graves durante la colisión y, mientras los servicios de emergencia la trasladaban en ambulancia hacia el hospital más cercano, sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida.

Fuentes oficiales y la confirmación de la familia

La trágica noticia fue difundida inicialmente por el portal de noticias TMZ y posteriormente confirmada por su padre, Joshua Hottle. A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook emitida en Lengua de Señas Americana (ASL), Joshua relató entre lágrimas los desgarradores momentos tras enterarse del choque mientras se encontraba en Texas y el posterior viaje a Maryland para los trámites correspondientes.

Representantes de la industria del entretenimiento y seguidores de la franquicia han expresado sus condolencias a la familia Hottle tras la confirmación del deceso.

Producciones y trayectoria cinematográfica de Kaylee Hottle

A pesar de su corta edad, Kaylee Hottle dejó una marca indeleble en las producciones en las que participó:

Godzilla vs. Kong (2021): Su debut en largometrajes. Su química en pantalla con actores como Rebecca Hall y Alexander Skarsgård —quienes aprendieron ASL para comunicarse con ella en el set— fue clave para el éxito del filme.

Su debut en largometrajes. Su química en pantalla con actores como Rebecca Hall y Alexander Skarsgård —quienes aprendieron ASL para comunicarse con ella en el set— fue clave para el éxito del filme. Godzilla x Kong: The New Empire (2024): Repitió su papel como Jia, expandiendo la historia de las orígenes de la tribu Iwi en la Tierra Hueca. Su interpretación le valió una nominación a los Premios Saturn como Mejor interpretación de una actriz joven.

Repitió su papel como Jia, expandiendo la historia de las orígenes de la tribu Iwi en la Tierra Hueca. Su interpretación le valió una nominación a los Premios Saturn como Mejor interpretación de una actriz joven. Magnum P.I. (2023): Tuvo una participación especial como actriz invitada en la serie de televisión encarnando al personaje de Joon.

Tuvo una participación especial como actriz invitada en la serie de televisión encarnando al personaje de Joon. Proyectos comerciales e institucionales: Participó en campañas de concientización como “10 Deaf Children: One Powerful Message” y anuncios publicitarios para plataformas de tecnología accesible como Convo y Glide.

El impacto de Kaylee Hottle en la representación de la comunidad sorda

El trabajo de Kaylee Hottle fue ampliamente aplaudido por críticos y organizaciones sociales por visibilizar a la comunidad sorda en producciones de gran presupuesto sin caer en estereotipos. Su rol como Jia demostró que la comunicación mediante lenguaje de señas podía ser un eje central narrativo y emocional dentro del cine de acción.