Los encuentros bilaterales encabezados por la presidenta electa y el canciller designado con figuras clave como el rey Felipe VI y representantes de potencias de distintas partes del mundo marcaron el inicio de la agenda exterior. (Foto: EFE/ @CancilleriaPeru)
Los encuentros bilaterales encabezados por la presidenta electa y el canciller designado con figuras clave como el rey Felipe VI y representantes de potencias de distintas partes del mundo marcaron el inicio de la agenda exterior. (Foto: EFE/ @CancilleriaPeru)
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Por Paolo Valdivia

La ceremonia de transmisión de mando supremo en la que Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia constitucional de la República del Perú para el período 2026-2031 congregó a importantes figuras de la política global. La Cancillería peruana confirmó la presencia de diversos jefes de Estado, monarcas y representantes diplomáticos que llegaron a Lima para participar en los actos protocolares de Fiestas Patrias. Aquí te contamos quiénes son.

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