La ceremonia de transmisión de mando supremo en la que Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia constitucional de la República del Perú para el período 2026-2031 congregó a importantes figuras de la política global. La Cancillería peruana confirmó la presencia de diversos jefes de Estado, monarcas y representantes diplomáticos que llegaron a Lima para participar en los actos protocolares de Fiestas Patrias. Aquí te contamos quiénes son.
La ceremonia de transmisión de mando supremo en la que Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia constitucional de la República del Perú para el período 2026-2031 congregó a importantes figuras de la política global. La Cancillería peruana confirmó la presencia de diversos jefes de Estado, monarcas y representantes diplomáticos que llegaron a Lima para participar en los actos protocolares de Fiestas Patrias. Aquí te contamos quiénes son.
Mandatarios y líderes internacionales en la asunción presidencial de Keiko Fujimori
Con la llegada de diez Jefes de Estado y de Gobierno, altas autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició las actividades oficiales para la Transmisión del Mando Supremo. La Cancillería estuvo a cargo de coordinar el arribo de las delegaciones oficiales y de las actividades previas a la ceremonia de juramentación de la presidenta constitucional de la República, Keiko Fujimori.
Jefes de Estado y de Gobierno que llegaron al Perú
Durante la tarde y noche previa a los actos protocolares, arribaron al país los mandatarios y líderes internacionales que conformaron el bloque principal de invitados a la investidura:
- Nasry Asfura: Presidente de Honduras.
- Daniel Noboa: Presidente de Ecuador.
- José Raúl Mulino: Presidente de Panamá.
- Yamandú Orsi: Presidente de Uruguay.
- Santiago Peña: Presidente de Paraguay.
- Rodrigo Paz: Presidente de Bolivia.
- José Antonio Kast: Presidente de Chile.
- Javier Milei: Presidente de Argentina.
- Mike Eman: Jefe de Gobierno de Aruba y representante del reino de los Países Bajos.
Altas autoridades y delegaciones en el Palacio de Torre Tagle
De manera paralela a los recibimientos oficiales, la presidenta electa Keiko Fujimori, acompañada del canciller designado Carlos Espá, sostuvo encuentros protocolares en el Palacio de Torre Tagle con destacadas personalidades de la diplomacia global:
- Su Majestad el Rey Felipe VI de España: Quien representó a la Corona española para afianzar los lazos históricos bilaterales.
- Ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China: En representación del gobierno asiático.
- Misiones especiales: Delegaciones oficiales y representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Japón, Corea y Aruba.
Ceremonia de juramentación en el Congreso de la República
Las actividades oficiales culminaron con la recepción de la comisión de invitación del Congreso de la República a la mandataria electa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, se trasladó al Palacio Legislativo para prestar el juramento de ley como Presidenta Constitucional del Perú y dirigir su primer mensaje a la nación.
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