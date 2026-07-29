La ceremonia de transmisión de mando supremo en la que Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia constitucional de la República del Perú para el período 2026-2031 congregó a importantes figuras de la política global. La Cancillería peruana confirmó la presencia de diversos jefes de Estado, monarcas y representantes diplomáticos que llegaron a Lima para participar en los actos protocolares de Fiestas Patrias. Aquí te contamos quiénes son.

Mandatarios y líderes internacionales en la asunción presidencial de Keiko Fujimori

Con la llegada de diez Jefes de Estado y de Gobierno, altas autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició las actividades oficiales para la Transmisión del Mando Supremo. La Cancillería estuvo a cargo de coordinar el arribo de las delegaciones oficiales y de las actividades previas a la ceremonia de juramentación de la presidenta constitucional de la República, Keiko Fujimori.

Jefes de Estado y de Gobierno que llegaron al Perú

Durante la tarde y noche previa a los actos protocolares, arribaron al país los mandatarios y líderes internacionales que conformaron el bloque principal de invitados a la investidura:

Nasry Asfura: Presidente de Honduras.

Presidente de Honduras. Daniel Noboa: Presidente de Ecuador.

Presidente de Ecuador. José Raúl Mulino: Presidente de Panamá.

Presidente de Panamá. Yamandú Orsi: Presidente de Uruguay.

Presidente de Uruguay. Santiago Peña: Presidente de Paraguay.

Presidente de Paraguay. Rodrigo Paz: Presidente de Bolivia.

Presidente de Bolivia. José Antonio Kast: Presidente de Chile.

Presidente de Chile. Javier Milei: Presidente de Argentina.

Presidente de Argentina. Mike Eman: Jefe de Gobierno de Aruba y representante del reino de los Países Bajos.

Altas autoridades y delegaciones en el Palacio de Torre Tagle

De manera paralela a los recibimientos oficiales, la presidenta electa Keiko Fujimori, acompañada del canciller designado Carlos Espá, sostuvo encuentros protocolares en el Palacio de Torre Tagle con destacadas personalidades de la diplomacia global:

Su Majestad el Rey Felipe VI de España: Quien representó a la Corona española para afianzar los lazos históricos bilaterales.

Quien representó a la Corona española para afianzar los lazos históricos bilaterales. Ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China: En representación del gobierno asiático.

En representación del gobierno asiático. Misiones especiales: Delegaciones oficiales y representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Japón, Corea y Aruba.

Ceremonia de juramentación en el Congreso de la República

Las actividades oficiales culminaron con la recepción de la comisión de invitación del Congreso de la República a la mandataria electa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, se trasladó al Palacio Legislativo para prestar el juramento de ley como Presidenta Constitucional del Perú y dirigir su primer mensaje a la nación.