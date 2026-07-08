El Mundial de Fútbol 2026 ha trascendido las canchas para convertirse en el epicentro de un fuerte choque diplomático y judicial. Tras la eliminación de la selección de Paraguay ante Francia en los octavos de final, el nombre de Celeste Amarilla, una conocida senadora paraguaya, se volvió tendencia mundial luego de lanzar duros insultos de tinte racista contra el astro francés Kylian Mbappé.

El caso ya escaló a los gobiernos de ambos países y ha provocado la apertura de una investigación formal por parte de la justicia francesa pero, ¿quién es esta senadora? Aquí te lo contamos.

Quién es la senadora paraguaya Celeste Amarilla

Celeste Amarilla es una abogada y destacada figura política en Paraguay. Actualmente se desempeña como senadora de la nación por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), una de las fuerzas de oposición más importantes del país. Anteriormente ocupó un escaño como diputada nacional.

A lo largo de su carrera, Amarilla se ha consolidado como un personaje mediático y polarizante en la política paraguaya. Es conocida por su estilo directo, confrontativo y sin filtros en las sesiones del Congreso y en sus redes sociales, lo que la ha llevado a protagonizar múltiples polémicas locales antes de este cruce internacional.

Qué le dijo la senadora a Kylian Mbappé

La tensión estalló tras el partido en el que Francia eliminó a Paraguay con un gol de penalti cobrado por Mbappé. Al finalizar el encuentro, el delantero francés tuvo un gesto de frustración y evitó estrechar la mano del arquero paraguayo Orlando Gill.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Este hecho desató la furia de la parlamentaria en sus redes sociales, donde arremetió contra la estrella del Real Madrid utilizando términos de carácter racista y xenófobo. Entre sus publicaciones, Amarilla se refirió a Mbappé como un “camerunés colonizado”, además de tildarlo de “prepotente”, “feo” y de expresar comentarios despectivos sobre sus orígenes afirmando que “en vez de leche materna chupaba cocos”. Aunque la senadora borró los mensajes poco después tras percatarse del impacto, las capturas ya se habían viralizado.

La contundente respuesta de Mbappé y el respaldo de Emmanuel Macron

Kylian Mbappé no se quedó callado y respondió públicamente a través de sus canales oficiales con un tajante mensaje dirigido a la legisladora:

“Señora Celeste Amarilla. Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, dijo Kylian Mbappé en sus redes sociales.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

El conflicto escaló rápidamente a nivel de jefes de Estado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respaldó públicamente al capitán de su selección, celebrando sus palabras como “un gol más contra el racismo”. Por su parte, el gobierno de Paraguay —encabezado por el presidente Santiago Peña— emitió un comunicado oficial distanciándose por completo de los dichos de la senadora, aclarando que sus expresiones corresponden estrictamente a una responsabilidad individual y no representan el sentir ni los valores del pueblo paraguayo.

La disputa legal y diplomática sigue abierta, marcando uno de los incidentes extra cancha más severos del Mundial 2026.