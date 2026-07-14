Kylian Mbappé no solo es el centro de atención en el terreno de juego por sus goles con el Real Madrid y la selección francesa, sino también fuera de él. Tras meses de intensos rumores y especulaciones en la prensa del corazón, el nombre de la mujer que ha conquistado el corazón del astro francés finalmente ha salido a la luz: la célebre actriz española Ester Expósito. Aquí te contamos todo sobre la pareja del momento, las pistas que confirmaron su romance y cómo se consolidó su relación en este 2026.

¿Quién es la actual pareja de Kylian Mbappé?

La actual novia de Kylian Mbappé es Ester Expósito, una de las actrices españolas más influyentes y seguidas del mundo. Aunque ambos han intentado mantener un perfil sumamente bajo frente a las cámaras y los paparazzis, la complicidad entre la madrileña y el futbolista ya es un secreto a voces en el entorno del entretenimiento y el deporte.

Los rumores sobre un posible acercamiento comenzaron a tomar fuerza a principios de año, pero no fue hasta los constantes avistamientos en capitales europeas que el romance quedó prácticamente confirmado.

Ester Expósito: De estrella de “Élite” a conquistar el corazón del futbolista

Para quienes se preguntan quién es la joven que acompaña al delantero, Ester Expósito es una actriz y modelo española de 26 años. Saltó a la fama internacional gracias a su papel como Carla Rosón en la exitosa serie de Netflix, “Élite”, lo que la convirtió de inmediato en un fenómeno global de las redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Fecha de nacimiento: 26 de enero de 2000.

26 de enero de 2000. Lugar de origen: Madrid, España.

Madrid, España. Proyectos destacados: Élite, Alguien tiene que morir, Venus y Bandidos.

Su carisma, belleza y talento la han posicionado como un ícono de la moda y una de las figuras más cotizadas por marcas de lujo internacionales, compartiendo ahora el foco mediático con una de las mayores superestrellas del fútbol mundial.

Las pistas y apariciones que confirman la relación en 2026

A pesar de que ninguno de los dos ha publicado una fotografía oficial juntos en sus perfiles de Instagram, las pruebas de su noviazgo son contundentes. El romance ha dejado huellas claras a lo largo de los últimos meses:

La escapada a París y Madrid: En marzo de 2026, la pareja fue captada compartiendo una cena discreta en la capital francesa. Días después, aterrizaron juntos en un jet privado en Madrid, desatando la locura de los reporteros.

En marzo de 2026, la pareja fue captada compartiendo una cena discreta en la capital francesa. Días después, aterrizaron juntos en un jet privado en Madrid, desatando la locura de los reporteros. Vacaciones en el Mediterráneo: Durante los días de descanso, se les ha visto disfrutar a bordo de lujosos yates en destinos exclusivos como Ibiza, Formentera y Cerdeña , donde se mostraron muy cariñosos.

Durante los días de descanso, se les ha visto disfrutar a bordo de lujosos yates en destinos exclusivos como , donde se mostraron muy cariñosos. Interacciones en redes sociales: Los constantes “me gusta” y comentarios con sutiles emojis de corazones por parte del jugador en las publicaciones de Ester no han pasado desapercibidos para los fanáticos.

El historial amoroso de Kylian Mbappé: ¿Quiénes fueron sus anteriores parejas?

La vida sentimental de Kylian Mbappé siempre ha estado bajo la lupa de la prensa internacional. Antes de consolidar su actual relación con Ester Expósito, al atacante del Real Madrid se le vinculó sentimentalmente con otras reconocidas figuras del modelaje:

Inés Rau: La famosa modelo francesa con quien se le vio muy cercano y compartiendo vacaciones en las playas de Cannes en 2022.

La famosa modelo francesa con quien se le vio muy cercano y compartiendo vacaciones en las playas de Cannes en 2022. Rose Bertram: Modelo belga que también estuvo en el foco de los medios franceses como una de las supuestas parejas del futbolista durante su etapa en el PSG.

Modelo belga que también estuvo en el foco de los medios franceses como una de las supuestas parejas del futbolista durante su etapa en el PSG. Alicia Aylies: Miss Francia 2017, quien lo acompañó activamente desde las gradas durante el Mundial de Rusia 2018.

Hoy en día, todo parece indicar que Mbappé ha encontrado la estabilidad y la felicidad al lado de Ester Expósito, consolidándose rápidamente como una de las parejas más poderosas e influyentes del panorama internacional.