La espera terminó y la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México 2026” ya está en marcha. Esta edición llega cargada de sorpresas, dinámicas inesperadas y una novedad que cambiará por completo la estrategia del juego: la integración de un cuarto adicional, lo que dividirá a las celebridades de una forma nunca antes vista.

A continuación, te mostramos cómo quedaron conformados los equipos y todos los detalles para que no te pierdas ni un solo segundo del reality más visto de la televisión.

Conoce a los habitantes del cuarto Tulum

Como en cada temporada, las alianzas y divisiones serán pieza clave para la supervivencia en la casa. Con la llegada de una habitación extra en esta cuarta temporada, los bandos han quedado marcados desde el primer día.

Karina Torres fue elegida por votación del público como la capitana del cuarto Tulum. Su primera roomie elegida fue la creadora de contenido Brianda Deyanara, seguida por el comentarista deportivo Memo Schutz, la actriz Arantza Ruiz y la cantante Mariana Ochoa. El encargado de completar este equipo fue el actor y conductor Moisés Peñaloza.

Integrantes del cuarto Tulum:

Karina Torres (Capitana)

(Capitana) Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

Estos son los habitantes que quedaron en el cuarto Ibiza

La suerte y el azar jugaron un papel crucial en la conformación de este bando. A través de la dinámica de las “Cajas del Destino” y decisiones grupales, se definieron a los integrantes del cuarto Ibiza.

El estilista y creador de contenido Aldo Rendón asumió el liderazgo como capitán e integró inmediatamente a Ese Pérez. A ellos se les unió la reconocida actriz Cynthia Klitbo, seguida por la conductora Yanet García, el primer actor Ernesto Laguardia y, para cerrar con broche de oro, el periodista Luis Chaparro.

Integrantes del cuarto Ibiza:

Aldo Rendón (Capitán)

(Capitán) Ese Pérez

Cynthia Klitbo

Yanet García

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Estos son los famosos que dormirán en el cuarto Malibú

Antes de cruzar la puerta de la casa, los famosos se sometieron a una dinámica previa donde el público votó para otorgarle a un habitante el poder de asignar a los capitanes y distribuir a los compañeros mediante “cajas ciegas”.

El famoso youtuber Fede Vigevani se convirtió en el capitán del cuarto Malibú, sumando como primer compañero a Masad Altamimi. Posteriormente, las actrices Gema Garoa y Ximena Herrera se unieron a la habitación, mientras que los cantantes Flor Vigna y Yahir completaron el listado.

Integrantes del cuarto Malibú:

Fede Vigevani (Capitán)

(Capitán) Masad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Dónde ver “La Casa de los Famosos México 2026” en vivo

Para no perderte ninguna de las discusiones, romances y estrategias de los habitantes, puedes seguir la transmisión a través de distintas plataformas:

Transmisión 24/7: Disponible de manera exclusiva y sin censura a través de la plataforma de streaming ViX (requiere suscripción Premium para las cámaras multicámara).

Disponible de manera exclusiva y sin censura a través de la plataforma de (requiere suscripción Premium para las cámaras multicámara). Galas Diarias y de Nominación: De lunes a viernes por el canal Las Estrellas o El 5 (dependiendo de la gala del día).

De lunes a viernes por el canal o (dependiendo de la gala del día). Galas de Eliminación: Todos los domingos en punto del horario estelar por el canal Las Estrellas.

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