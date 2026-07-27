Conoce la lista completa de participantes de "La Casa de los Famosos México 2026", la distribución de los cuartos Tulum, Ibiza y Malibú, y las fechas clave para ver las galas en vivo. (Foto: ViX)
Conoce la lista completa de participantes de "La Casa de los Famosos México 2026", la distribución de los cuartos Tulum, Ibiza y Malibú, y las fechas clave para ver las galas en vivo. (Foto: ViX)
Por Paolo Valdivia

La espera terminó y la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México 2026” ya está en marcha. Esta edición llega cargada de sorpresas, dinámicas inesperadas y una novedad que cambiará por completo la estrategia del juego: la integración de un cuarto adicional, lo que dividirá a las celebridades de una forma nunca antes vista.

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