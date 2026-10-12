Por Manuel Gomez

BTS continúa con su nueva gira mundial “ARIRANG World Tour” por distintos países de Latinoamérica, luego de una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Este espectáculo incluye un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, tras su histórica llegada al país, el septeto surcoreano no solo ofreció un espectáculo de primer nivel, sino que también dejó emotivas historias de las ARMYs peruanas, quienes hicieron todo lo posible por estar cerca de sus ídolos. En ese sentido, un padre de familia viajó desde Huancayo hasta la capital junto a su hija para que disfrutara del espectáculo y no dudó en intercambiar ‘freebies’ en los exteriores de San Marcos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.