BTS continúa con su nueva gira mundial “ARIRANG World Tour” por distintos países de Latinoamérica, luego de una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Este espectáculo incluye un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, tras su histórica llegada al país, el septeto surcoreano no solo ofreció un espectáculo de primer nivel, sino que también dejó emotivas historias de las ARMYs peruanas, quienes hicieron todo lo posible por estar cerca de sus ídolos. En ese sentido, un padre de familia viajó desde Huancayo hasta la capital junto a su hija para que disfrutara del espectáculo y no dudó en intercambiar ‘freebies’ en los exteriores de San Marcos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

PADRE VIAJÓ DESDE HUANCAYO A LIMA PARA CUMPLIR EL SUEÑO DE SU HIJA Y VER A BTS

Durante los conciertos de BTS en Lima, realizados los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, una historia llamó la atención de los seguidores del grupo surcoreano: la de un padre de familia que viajó desde Huancayo hasta la capital para cumplir el sueño de su hija de ver a sus artistas favoritos. En medio de las largas colas durante la segunda presentación de la banda surcoreana, el padre de una seguidora contó a las cámaras de Latina TV que llegó hasta los exteriores del recinto para acompañar a su hija Adriana y repartir los ‘freebies’ que ella había preparado para obsequiar a sus compañeras ARMY.

El hombre, visiblemente contento, contó que pudo intercambiar los presentes que su hija había elaborado a mano desde casa. Finalmente, Percy reveló que se considera un ‘papito ARMY’ debido al mensaje positivo que transmite BTS a través de sus canciones. Así, esta historia refleja la complicidad y el apoyo familiar para hacer felices a sus seres queridos y permitirles disfrutar de sus artistas favoritos. “Con mucho cariño desde Huancayo, acompañando a mi menor hija Adriana. Ella me ha encomendado hacer el intercambio respectivo de un trabajito bonito y sencillo con un hermoso mensaje. Ella ha trabajado en casa y me dijo que le gustaría que esto sea compartido con sus amigas”, narró.

¿QUIÉNES SON LOS ARTISTAS COREANOS MÁS INFLUYENTES EN LATINOAMÉRICA?

Según la Encuesta Mundial del Hallyu 2025, elaborada por KOFICE, BTS encabezó con el 15,4 % de las menciones la lista de figuras más influyentes de la cultura popular surcoreana. En segundo lugar se ubicó la creadora de contenido Chingu Amiga, con el 5,9 %, en una categoría que fue incorporada por primera vez este año. Así, estos artistas asiáticos dejaron atrás en el ranking a Lee Minho, quien obtuvo el 4,7 % de las menciones, seguido por Jungkook, con el 4,0 %, y Cha Eun-woo, con el 2,6 %.

El informe hizo énfasis en la creciente popularidad de la influencer en Latinoamérica, particularmente en México, país donde el Hallyu ha fortalecido su presencia durante los últimos años. En tanto, el estudio confirmó que BTS mantiene el liderazgo entre las figuras favoritas, con el 33,7 % de las preferencias, seguido por BLACKPINK, con el 15,2 %. Por consiguiente, BTS y Lee Minho continúan conservando sus posiciones como los favoritos frente al año anterior y encabezaron las preferencias entre los distintos grupos de edad y género del mundo, conforme comparte Milenio.