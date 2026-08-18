De la alegría de consolidarse en el primer equipo del Cagliari a pelear por su vida: el trágico suceso en Porto Cervo que mantiene en vilo al fútbol italiano. (Foto: Yael Trepy Instagram)
De la alegría de consolidarse en el primer equipo del Cagliari a pelear por su vida: el trágico suceso en Porto Cervo que mantiene en vilo al fútbol italiano. (Foto: Yael Trepy Instagram)
Por Paolo Valdivia

El fútbol italiano vive horas de profunda angustia y conmoción. El joven atacante francés Yael Trepy, de apenas 20 años y figura emergente del Cagliari Calcio, se encuentra internado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Sassari tras sufrir un grave accidente por ahogamiento en una piscina en Cerdeña.

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