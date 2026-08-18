El fútbol italiano vive horas de profunda angustia y conmoción. El joven atacante francés Yael Trepy, de apenas 20 años y figura emergente del Cagliari Calcio, se encuentra internado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Sassari tras sufrir un grave accidente por ahogamiento en una piscina en Cerdeña.

¿Quién es Yael Trepy? De promesa de la cantera a debutar en la Serie A

Nacido en Francia en 2006, Yael Trepy llegó a la disciplina del Cagliari Calcio en 2022 con el sueño de triunfar en el fútbol europeo de máximo nivel. Gracias a su velocidad, potencia física y olfato goleador en la delantera, el galo escaló rápidamente dentro del equipo juvenil (Primavera), convirtiéndose en pieza clave para la conquista de la histórica Coppa Italia Primavera en 2025.

Su desempeño no pasó desapercibido para el cuerpo técnico del primer equipo. En enero de 2026, Trepy vivió el momento más importante de su incipiente carrera profesional al hacer su debut oficial en la Serie A frente al Cremonese. En un partido vibrante, el atacante ingresó desde el banquillo y marcó el gol del empate 2-2 en los minutos finales, consolidándose como una de las grandes promesas a futuro del club sardo, que aceleró la renovación de su contrato hasta junio de 2030.

El trágico accidente en Porto Cervo que paralizó al fútbol italiano

El trágico suceso ocurrió a mediados de agosto de 2026 en la zona turística de Porto Cervo, en el norte de Cerdeña. Durante un día de descanso otorgado al plantel tras haber disputado un encuentro de Coppa Italia, Trepy sufrió un severo principio de ahogamiento en la piscina de una residencia privada, quedando inconsciente bajo el agua por varios minutos.

Las personas presentes en el lugar activaron de inmediato los protocolos de emergencia. Dada la gravedad de la situación, los servicios médicos de rescate trasladaron urgentemente al futbolista en helicóptero hacia el hospital de Sassari, donde ingresó en condiciones sumamente delicadas.

Parte médico y estado de salud actual del futbolista

Los reportes oficiales indican que Yael Trepy sufrió una acumulación severa de líquido en los pulmones a causa de la inhalación de agua. El equipo médico procedió a colocarlo en coma inducido con soporte de ventilación mecánica para estabilizar sus signos vitales. Su pronóstico se mantiene reservado y en estado crítico.

Reacciones y el apoyo de la comunidad del fútbol

El accidente de Trepy generó una ola inmediata de solidaridad en el ámbito deportivo. El Cagliari Calcio emitió un comunicado oficial expresando su total respaldo a la familia del jugador y solicitando el máximo respeto a la privacidad durante este difícil momento. Clubes rivales de la Serie A, compañeros de equipo y fanáticos de todo el mundo se han sumado en redes sociales bajo mensajes de aliento para la pronta recuperación de la joven promesa francesa.