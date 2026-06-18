Al recordar la infancia, muchas personas suelen asociarla con momentos felices, juegos, celebraciones y experiencias agradables. Cuando se jugaba con los amigos al aire libre o en la calle. La infancia no es tan idílica como imaginamos, pero si fue diferente. Según la psicología, esto ocurre porque la memoria tiende a suavizar los episodios negativos y a conservar aquellos recuerdos que contribuyen a construir una visión más positiva de nuestro pasado. Sin embargo, esa imagen idealizada no siempre refleja toda la realidad. Detrás de los recuerdos agradables pueden permanecer experiencias difíciles o dolorosas que quedaron ocultas con el paso del tiempo. Aunque parecían olvidadas, esas heridas emocionales pueden seguir influyendo en la vida adulta y formar parte de la carga emocional que cada persona lleva consigo.

¿Por qué se dice que la infancia de nuestros abuelos fue muy feliz? Los especialistas tienen la respuesta

El psicólogo Peter Gray sostiene que aquellos que nacieron entre las décadas de 1960 y 1970 habrían sido parte de la última generación que disfrutó de una infancia caracterizada por amplios márgenes de libertad, autonomía y exploración espontánea. “Los niños de aquella época pasaban más tiempo jugando al aire libre, resolviendo problemas por sí mismos y relacionándose con otros sin una supervisión constante de los adultos”, manifiesta. Estas experiencias les permitían desarrollar habilidades sociales, independencia y confianza de manera natural. Con el paso de los años, factores como el aumento de las preocupaciones por la seguridad, los cambios en los estilos de crianza y la creciente presencia de la tecnología transformaron profundamente la vida infantil. Como resultado, muchas de las experiencias cotidianas que antes eran comunes han ido desapareciendo, dando lugar a una infancia más estructurada y controlada que la de generaciones anteriores.

Uno de los grandes cambios que se ha visto en las generaciones siguientes fue el control del aburrimiento

Una de las diferencias más notables entre la infancia de antes y la de hoy radica en la forma de enfrentar el aburrimiento. Las generaciones pasadas disponían de largas horas sin acceso a distracciones instantáneas, ya que no existían las redes sociales, los teléfonos inteligentes ni los videojuegos capaces de mantener la atención de manera constante. Ante esa falta de entretenimiento inmediato, los niños recurrían a la imaginación para crear juegos, inventar aventuras o encontrar nuevas maneras de ocupar su tiempo. Especialistas señalan que estas experiencias favorecían el desarrollo de la creatividad, la autonomía y la paciencia. En la actualidad, el acceso permanente a contenidos digitales reduce esos espacios de espera, lo que puede hacer más difícil gestionar los momentos de inactividad o silencio.

Otras de las características es que las responsabilidades formaban el carácter y enfrentar los problemas

Las generaciones anteriores crecieron asumiendo responsabilidades cotidianas desde temprana edad, como colaborar en las tareas del hogar, cuidar a hermanos menores o realizar pequeños encargos. Estas actividades fortalecían su autonomía y les enseñaban que sus acciones tenían un impacto real en su entorno, desarrollando así una mayor capacidad para enfrentar desafíos y tomar decisiones. Las relaciones sociales también exigían afrontar los conflictos cara a cara. Sin redes sociales ni pantallas de por medio, los niños debían aprender a dialogar, resolver desacuerdos y gestionar emociones. Aunque no estuvieron exentos de dificultades, quienes crecieron entre las décadas de 1960 y 1970 vivieron experiencias que fomentaron la independencia, la tolerancia a la frustración y la resiliencia, habilidades que hoy muchos expertos consideran menos frecuentes.

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