Por Redacción EC

Al recordar la infancia, muchas personas suelen asociarla con momentos felices, juegos, celebraciones y experiencias agradables. Cuando se jugaba con los amigos al aire libre o en la calle. La infancia no es tan idílica como imaginamos, pero si fue diferente. Según la psicología, esto ocurre porque la memoria tiende a suavizar los episodios negativos y a conservar aquellos recuerdos que contribuyen a construir una visión más positiva de nuestro pasado. Sin embargo, esa imagen idealizada no siempre refleja toda la realidad. Detrás de los recuerdos agradables pueden permanecer experiencias difíciles o dolorosas que quedaron ocultas con el paso del tiempo. Aunque parecían olvidadas, esas heridas emocionales pueden seguir influyendo en la vida adulta y formar parte de la carga emocional que cada persona lleva consigo.