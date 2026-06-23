El delantero estrella del FC Barcelona y de la Selección Española, Lamine Yamal, no solo acapara las portadas internacionales por su espectacular rendimiento en el terreno de juego, sino también por su vida sentimental. Tras semanas de intensos rumores en redes sociales, se ha confirmado la identidad de su nueva pareja: Inés García Santos, una joven que ya se ha convertido en el centro de atención de los flashes mediáticos.

¿Quién es Inés García Santos y a qué se dedica?

Inés García Santos es una joven influencer y modelo nacida en Sevilla, España. A sus 21 años (tres más que el futbolista de 18), se ha consolidado en las plataformas digitales como creadora de contenido enfocada en el sector del estilo de vida, la belleza y las tendencias de moda.

Antes de que su nombre saltara a las portadas de la prensa rosa por su vínculo sentimental con el extremo del Barça, Inés ya contaba con una comunidad sólida de seguidores en Instagram. En sus perfiles destaca por una estética sumamente cuidada, donde predomina una paleta cromática neutra y un estilo romántico, sofisticado y en tendencia.

¿Cómo comenzó su historia de amor con Lamine Yamal?

Los primeros rumores sobre un posible romance entre ambos surgieron a abril de 2026. Sin embargo, la confirmación oficial llegó el 20 de mayo de 2026, cuando la pareja decidió dejar de esconderse y caminó de la mano durante la cena oficial de la plantilla del FC Barcelona organizada para celebrar el título de LaLiga.

A partir de ese momento, la exposición de la pareja no ha hecho más que crecer. Recientemente, fueron captados disfrutando de unas exclusivas vacaciones en las playas de Grecia, consolidándose como una de las parejas del año en el ámbito deportivo español.

El gran apoyo del delantero en el Mundial 2026

La joven sevillana se ha convertido en el amuleto de Lamine Yamal. Inés se desplazó hasta Estados Unidos para alentar al futbolista en primera línea desde las gradas de estadios como el de Atlanta.

A través de sus redes sociales, la influencer ha compartido imágenes luciendo la camiseta de la selección y dedicándole románticos mensajes como “Vamos mi amor”, a los que el propio Yamal responde públicamente con cariñosos apelativos como “Mi chica”. Durante el certamen, también se le ha visto compartir palco y convivir con total naturalidad junto a la familia del jugador, demostrando que su relación está plenamente integrada y marcha viento en popa.