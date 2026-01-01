Existen deportes donde la longevidad tiende a marcar un precedente, y ahora el fútbol es la prueba de ello. De manera tan singular como sorpresiva, la historia de Kazuyoshi Miura nos acerca hacia un relato donde la edad pasa a segundo plano, y ni 58 años a cuestas generan que piense en el retiro, asombrando hoy desde Japón debido a nuevo contrato firmado con club de su propio país.

Con el Año Nuevo iniciado, hoy llama la atención la vigencia de Kazuyoshi Miura, el futbolista más longevo del mundo que originario de Japón, ahora se alista a continuar carrera jugando en la tercera división nipona.

Inspirando a Oliver Atom de los “Supercampeones”, el popular ‘King Kazu’ es reconocido a nivel global debido a esos 58 años que captan la atención de medios e hinchas del ‘deporte rey’, y cerca a lo 59, como consecuencia de su reciente incorporación al Fukushima United FC tras paso por el Atletico Suzuka Club.

"Nos complace anunciar que Kazuyoshi Miura se ha unido al equipo en una transferencia temporal procedente del Yokohama FC“, refiere dicho club perteneciente a la Japan Football League (JFL) 3, haciendo hincapié en que ”el periodo de transferencia finalizará el 30 de junio de 2026″.

Retornando a la liga nipona luego de 5 temporadas, y con 58 años a cuestas, el popular ‘King Kazu’, no piensa en el retiro porque “mi pasión por el fútbol nunca cambiará, incluso a medida que envejezca”, y a partir de ello se encuentra profundamente agradecido por la oportunidad recibida de cara a Año Nuevo, y pocos meses de cumplir 59.

CON OLIVER ATOM, EL TOP 10 DE LAS JUGADAS Y TÉCNICAS MÁS LEGENDARIAS REALIZADAS EN LOS “SUPERCAMPEONES”

La historia reflejada en los “Supercampeones” narra las intrépidas aventuras de Oliver Atom junto a unos amigos con los cuales creció hasta que llegaron al profesionalismo del fútbol y formaron parte de la selección de Japón demostrando habilidades impresionantes para eludir rivales y rematar con tanta potencia que los arcos se rompían.

Pasados los 40 años desde aquella primera emisión de los más de 120 capítulos que duró la serie animada, hoy recordaremos gracias a Netflix, plataforma que lo transmitió en pleno siglo XXI, los nombres de cada una de las inverosímiles y surrealistas jugadas preparadas e individuales que realizaron algunos de los personajes más destacados que integraron la saga asiática y las últimas secuelas:

1- TIRO DEL TIGRE / Steve Hyuga (Sub-16 de Japón)

2- TIRO CON CHANFLE / Oliver Atom (Niupi FC)

3- LA CHILENA / Roberto Sedinho

4- TIRO DE FUEGO / Karl-Heinz Schneider (Sub-16 de Alemania)

5- ATAQUE DE LA TORRE EIFFEL / Louis Napoleón & Elle Sid Pierre (Sub-16 de Francia)

6- TIRO MELLIZO / Hermanos Korioto (Sub-16 de Japón)

7- MARCA DE LA SERPIENTE / Clemente (Cataluña FC)

8- FINTA DE CABEZA / Oliver Atom & Tom Baker (Niupi FC)

9- LA VUELTA DE RIVAUL / Rivaul (Cataluña FC)

10- TIRO AÉREO / Andy Johnson (Colegio Alemán)

Asimismo, y como parte de este compilado de las jugadas más espectaculares en la historia de los “Supercampeones”, Netflix sumó al “Tiro de Halcón” de David Everett, futbolista del Colegio Otomo, que acostumbraba a rematar con la fuerza del ave más rapido de la Tierra.

Cabe resaltar, en torno a este recordado anime futbolero de origen japonés que se estrenó en 1983, que ahora podrás imaginar cada una de las acciones mostradas en el video mirándolos de carne y hueso gracias a la Inteligencia Artificial (IA), y el trabajo hecho por artistas y diseñadores de una plataforma especializada.