El proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentra en marcha y concentra la atención de miles de jóvenes que buscan obtener una de las vacantes en la emblemática casa de estudios. Este fin de semana comenzaron las primeras jornadas del examen, tras la reprogramación originada por la toma del campus en septiembre, y los postulantes de distintas áreas ya rindieron su evaluación.

Los jóvenes de las áreas B, C, D y E pusieron a prueba sus conocimientos con la esperanza de alcanzar un lugar en alguna de las más de 70 carreras profesionales que ofrece San Marcos. El interés fue alto, ya que cada especialidad cuenta con un número limitado de cupos y un exigente proceso de evaluación. A continuación, cómo saber quienes ingresaron y mucho más.

¿CÓMO CONSULTAR LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN SAN MARCOS 2026-I?

Los resultados oficiales pueden revisarse ingresando al portal de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM. Una vez dentro de la plataforma, se debe acceder a la opción “Resultados 2026-I” y descargar el documento que contiene la relación de ingresantes. Para confirmar el estado de postulación, basta con ubicar el número de DNI o el código de postulante y verificar el puntaje obtenido, según informa el diario El Popular.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS Y ÁREAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2026-I?

El examen de admisión de San Marcos se realiza en cuatro fechas, distribuidas en dos fines de semana del mes de octubre:

Sábado 4: para postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (áreas D y E).

para postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (áreas D y E). Domingo 5: para aspirantes de Ciencias Básicas e Ingeniería (áreas B y C).

para aspirantes de Ciencias Básicas e Ingeniería (áreas B y C). Sábado 11: evaluación de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana.

evaluación de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana. Domingo 12: examen exclusivo para Medicina Humana.

¿CUÁNTAS VACANTES HAY POR ÁREA ACADÉMICA?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece miles de vacantes distribuidas entre cinco áreas del conocimiento:

Área A (Ciencias de la Salud): cuenta con 384 vacantes y agrupa carreras como Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Psicología, Odontología y Tecnología Médica en sus distintas especialidades.

cuenta con 384 vacantes y agrupa carreras como Medicina Humana, Obstetricia, Enfermería, Nutrición, Psicología, Odontología y Tecnología Médica en sus distintas especialidades. Área B (Ciencias Básicas): dispone de 325 vacantes en programas como Matemática, Física, Química, Biología, Genética y Biotecnología, además de Computación Científica y Estadística.

dispone de 325 vacantes en programas como Matemática, Física, Química, Biología, Genética y Biotecnología, además de Computación Científica y Estadística. Área C (Ingeniería): ofrece 610 vacantes, incluyendo carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental, Mecatrónica, entre otras.

ofrece 610 vacantes, incluyendo carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental, Mecatrónica, entre otras. Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión): concentra 660 vacantes en carreras como Contabilidad, Administración, Economía, Negocios Internacionales, Turismo, Marketing y Criminalística Financiera Forense.

concentra 660 vacantes en carreras como Contabilidad, Administración, Economía, Negocios Internacionales, Turismo, Marketing y Criminalística Financiera Forense. Área E (Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales): suma 600 vacantes, con opciones como Derecho, Ciencia Política, Comunicación Social, Lingüística, Educación, Historia, Sociología y Arqueología.

Estas cifras reflejan la alta demanda y diversidad académica que caracteriza a la universidad más antigua de América.

¿POR QUÉ SE REPROGRAMÓ EL EXAMEN DE SAN MARCOS 2026-I?

La postergación respondió a la toma de la Ciudad Universitaria y de locales en San Juan de Lurigancho, donde grupos de estudiantes exigieron mejoras en los servicios básicos. Entre los pedidos figuraban el aumento de raciones del comedor, mayor distribución de tickets de almuerzo y transparencia en la asignación de beneficios.

Durante varios días, el ingreso al campus estuvo bloqueado, lo que obligó a la universidad a suspender el examen de septiembre. Recién el 13 de ese mes se levantó la medida de fuerza y el 15 se anunciaron oficialmente las nuevas fechas.