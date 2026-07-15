Descubre la historia detrás de Pauline Kana, la centenaria estrella de Instagram que rompe las redes sociales apoyando a Lionel Messi en el torneo más importante del fútbol. (Foto: Instagram @rosssmith)
Descubre la historia detrás de Pauline Kana, la centenaria estrella de Instagram que rompe las redes sociales apoyando a Lionel Messi en el torneo más importante del fútbol. (Foto: Instagram @rosssmith)
Por Paolo Valdivia

El Mundial de Fútbol 2026 no solo está dejando grandes jugadas y goles memorables en la cancha, sino también historias humanas que traspasan fronteras. Una de las más virales y comentadas en plataformas como Instagram y TikTok es la de Pauline Kana, una encantadora abuela que ha celebrado su centenario de vida enviándole emotivos mensajes de aliento al astro argentino, Lionel Messi.

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