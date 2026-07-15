El Mundial de Fútbol 2026 no solo está dejando grandes jugadas y goles memorables en la cancha, sino también historias humanas que traspasan fronteras. Una de las más virales y comentadas en plataformas como Instagram y TikTok es la de Pauline Kana, una encantadora abuela que ha celebrado su centenario de vida enviándole emotivos mensajes de aliento al astro argentino, Lionel Messi.

Conocida mundialmente en las redes sociales bajo el carismático pseudónimo de “Gangster Granny”, esta centenaria se ha convertido en el amuleto de la suerte digital más querido del torneo. Pero, ¿cuál es su verdadera historia y cómo llegó a capturar la atención de millones? Aquí te lo contamos.

¿Quién es Pauline Kana y por qué es viral en las redes sociales?

Pauline Kana no es una creadora de contenido común. A sus 100 años, se ha transformado en una auténtica celebridad de internet gracias a la complicidad de su nieto, Ross Smith, un reconocido influencer y creador de videos cómicos. Juntos comenzaron a subir sketches, retos y parodias que rápidamente se ganaron el corazón del público debido a la energía, picardía y gran sentido del humor de la anciana.

El apodo de “Gangster Granny” (la abuela gánster) nació precisamente de esa actitud irreverente y divertida que muestra en sus videos, donde a menudo aparece usando ropa urbana, gafas oscuras y recreando tendencias que usualmente adoptan los jóvenes, rompiendo por completo los estereotipos de la edad.

El emotivo mensaje de “Gangster Granny” para Lionel Messi en el Mundial 2026

Con la fiebre del Mundial 2026 en su punto más alto, Pauline Kana decidió sumarse a la pasión por el fútbol enfocando su atención en una de las figuras más grandes de la historia: Lionel Messi. A través de la cuenta oficial de su nieto, la carismática abuela comenzó a difundir videos dedicados exclusivamente al capitán argentino.

En sus clips, Pauline no solo le desea éxito a Messi en la búsqueda de un nuevo título, sino que le transmite palabras llenas de ternura y admiración maternal. Con la lucidez que la caracteriza a sus 100 años, “Gangster Granny” le asegura al “10” que su legado ya es eterno y que tiene a una fan centenaria empujándolo desde las redes en cada partido. La combinación de su tierna edad con el icónico humor del canal ha hecho que los fanáticos de la ‘Albiceleste’ adopten a Pauline como una seguidora indispensable en este torneo.

Ross Smith: El cerebro detrás del éxito de la abuela de 100 años

Detrás de cada producción y de la difusión de estos mensajes para Messi está su nieto, Ross Smith. El joven creador de contenido ha utilizado su plataforma, principalmente su cuenta de Instagram y TikTok, para documentar los momentos más divertidos y tiernos junto a su abuela durante años.

La química entre Ross y Pauline es el verdadero motor de su éxito. Lejos de ver las redes sociales como algo ajeno, la abuela de 100 años encuentra en la grabación de videos un espacio para mantenerse activa, sonreír y, sobre todo, conectar con una audiencia global de millones de personas que celebran su longevidad y vitalidad en este año 2026.

Los seguidores de todo el mundo se mantienen atentos a las cuentas de Ross Smith esperando la respuesta del astro argentino, en lo que ya se cataloga como una de las interacciones más bonitas y puras que ha dejado la Copa del Mundo 2026.