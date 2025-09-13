Las noches de talento y emoción llegan recargadas a las pantallas de televisión peruanas con la nueva fase de “Yo Soy”. Tras una intensa ronda de audiciones, el programa de imitadores ya definió a los participantes que subirán al escenario en la esperada etapa de conciertos, que promete cautivar a los televidentes con un despliegue de voces y espectáculos que harán vibrar a todo el país.

El último viernes se llevó a cabo la selección final de los competidores y, desde este sábado 13 de septiembre, 24 artistas caracterizados como grandes íconos de la música internacional y latinoamericana empezarán a luchar por conquistar al público y al jurado. A continuación, te contamos quiénes fueron los elegidos.

¿QUIÉNES SON LOS 24 IMITADORES QUE FUERON SELECCIONADOS?

El grupo de concursantes quedó conformado por imitadores de diversas épocas y estilos musicales. Entre ellos destacan voces que evocan a leyendas de la salsa, el rock, el reguetón, la balada romántica y hasta el pop actual. Los 24 elegidos son:

Rubén Blades Dennis Guerrero de Belanova Gilda Pedro Infante Daddy Yankee Tego Calderón Paul McCartney Jack Black Emmanuel Noir de Ke Personajes Feid Joy, del dúo Jesse & Joy Dua Lipa Camilo Sesto 2 Unlimited Jim Morrison Raphael Makuko Nicky Jam Christian Yaipén José José Iván Cruz Eddy Herrera Los Ilegales Emilia

¿CUÁNDO INICIA Y POR DÓNDE SE PODRÁ VER LA ETAPA DE CONCIERTOS?

El inicio de esta fase está programado para el sábado 13 de septiembre y se transmitirá en directo a través de la señal de Latina Televisión.

🎤✨ MAÑANA a las 9 p. m. en #YoSoy 🔥 24 imitadores elegidos se enfrentan en los conciertos, donde deberán demostrar todo su talento 💪🎶 porque cada semana uno será eliminado 😱. pic.twitter.com/I9x59AhuMM — Latina.pe (@Latina_pe) September 13, 2025

¿CUÁL ES EL NUEVO HORARIO DE YO SOY DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE?

Con los cambios de la parrilla de entretenimiento, Yo Soy se emitirá a las 9:00 p. m. los días que tenga programación, iniciando en ese horario fijo desde el sábado 13 de septiembre. Anteriormente, las transmisiones comenzaban a las 7:45 p. m. de lunes a viernes, y a las 9:00 p. m. los sábados.

¿DÓNDE SE PUEDEN VER TODOS LOS CAPÍTULOS DE YO SOY?

Además de la transmisión en vivo por Latina, el público puede acceder a cada episodio en el canal oficial de YouTube de Yo Soy Perú y también en Latina.pe, donde el contenido queda disponible en formato digital para verlo en cualquier momento.

¿QUIÉNES SON LOS JURADOS Y LOS CONDUCTORES DEL PROGRAMA?

El panel de jueces está integrado por tres rostros conocidos: los artistas Carlos Alcántara y Jely Reátegui, y el productor Ricardo Morán.

En la conducción, el programa será liderado por la dupla formada por Franco Cabrera y Diana Sánchez, quienes tendrán la misión de llevar la emoción, el suspenso y la alegría de cada gala a los hogares peruanos.

¿DE QUÉ TRATA “YO SOY”?

Se trata de un formato de competencia en el que los participantes asumen el reto de convertirse en la copia más fiel de un cantante famoso, no solo imitando su voz, sino también sus gestos y estilo. Durante cada gala, el jurado analiza su desempeño y determina quién continúa en carrera y quién debe despedirse. Al final de la temporada, solo un concursante logra quedarse con el título y recibe un premio en efectivo como reconocimiento a su talento.