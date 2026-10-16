Las novelas ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘La Reina del Sur’ dejaron, sin duda, una huella importante en los televidentes gracias a sus historias llenas de romance, drama, acción y personajes memorables. De hecho, ambas producciones alcanzaron popularidad internacional y conquistaron a distintas generaciones, que aún las recuerdan por sus tramas y protagonistas. En ese sentido, el público que sigue hasta ahora estas producciones internacionales en distintas plataformas de streaming quedó conmocionado por la muerte de un querido actor en Colombia. Así, el deceso del artista ha generado profundo pesar en el mundo del espectáculo, que destaca su trayectoria de más de 40 años en la televisión, el cine y el teatro internacional. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ACTOR DE ‘PASIÓN DE GAVILANES’ Y ‘LA REINA DEL SUR’ MURIÓ EN COLOMBIA?

De acuerdo con información de medios locales, el actor Germán Quintero, conocido por formar parte de las exitosas novelas ‘Pasión de Gavilanes’, ‘La Reina del Sur’ y ‘Escobar, el patrón del mal’, falleció este jueves 15 de octubre en Bogotá, Colombia. A través de las redes sociales, Alejandra Quintero Sinisterra, sobrina del actor, confirmó la noticia, que no solo conmocionó a sus seguidores, sino también a sus compañeros del mundo artístico, quienes lamentaron su partida. “Germán Quintero Laverde, un tío inmortal, único, intransferible e irrepetible. 1956-2026″, escribió la reconocida comunicadora.

Si bien es cierto, hasta el momento no se ha brindado detalles oficiales sobre la causa de su deceso, medios como Caracol Televisión informaron que su fallecimiento estaría relacionado con complicaciones cardíacas y respiratorias, por las que recibía atención médica en una clínica de la capital colombiana. Cabe señalar que, Quintero, de 72 años, formó parte de producciones como ‘Sueño y espejos’, ‘Montecristo’ y ‘Pasión de Gavilanes’. Sin embargo, uno de sus personajes más recordados fue el de Guillermo Cano Isaza en la serie ‘Escobar, el patrón del mal’.

¿CÓMO IMAGINÓ ALFRED HITCHCOCK QUE SERÍA EL CINE EN EL AÑO 3000?

En entrevista para la CBC en 1964, Alfred Hitchcock imaginó una nueva forma de entretenimiento cinematográfico en la que los espectadores dejarían de identificarse con los personajes para convertirse en ellos en los años 3000. Incluso, durante su intervención, señaló que podrían elegir qué papel interpretar al momento de comprar su entrada. Asimismo, el director de cine, basándose en su visión futurista, precisó que el público pudiera experimentar directamente las emociones y vivencias de los personajes mediante una especie de telepatía o hipnosis colectiva. Esto lo llevó a plantear que esta tecnología permitiría prescindir de los actores, al recordar irónicamente que Walt Disney podía descartarlos si no cumplían con sus expectativas, conforme comparte Fotogramas.

“Veo la posibilidad de que, quizá en el año 3000 o algo así, la gente vaya a entretenerse, si es que para entonces seguimos necesitando el entretenimiento, y entre en un gran auditorio a oscuras donde se les someta a una hipnosis colectiva. En lugar de identificarse con alguien que aparece en la pantalla, ellos serían esa persona, se convertirían en ella. Y, al comprar la entrada, elegirían qué personaje quieren ser. Bajo los efectos de una hipnosis colectiva, vivirían la historia, que les sería transmitida mediante algún tipo de telepatía, y sufrirían las agonías de los personajes, o disfrutarían de un romance con una mujer o algo por el estilo. Después se encenderían las luces y todo habría terminado. Tal vez esa sea una buena forma de prescindir de los actores”, dijo Hitchcock.