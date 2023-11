Ensayando un libreto sobre una tarima, o interpretando un tema musical dentro de un estudio, los días de Macarena Cavieres transcurren a un ritmo acelerado, como si estuviera a prisa, con rapidez; con esa energía y fuerza que la impulsaron desde niña a decidir lo que quería ser de grande, lo que deseaba hacer en la vida para ser feliz y hacer felices a los demás.

Con 15 años recién cumplidos, la - ya no tan - pequeña ‘Maca’ sabe que para llegar lejos en la vida y labrarse un esperanzador futuro, se requiere de constancia, disciplina y esfuerzo. Son precisamente esos tres factores los que la motivan a trabajar cada día para convertirse más adelante en toda una artista, específicamente, en una estrella del teatro musical.

¿Qué tan posible es para una adolescente alcanzar sus metas a futuro? Macarena sabe que el camino no es fácil, y que en el trayecto hacia la gloria y la consolidación podría encontrarse con todo tipo de obstáculos. Ella, no obstante, siempre la tuvo clara: quiere ser una exponente del arte y llevar su talento lo más lejos posible, y si es a Broadway, ¡mejor!

“Tengo y siempre he tenido el sueño de ser una artista y una actriz de Broadway. Aún me sigo educando para hacer eso, busco nutrir ese sueño que he tenido desde siempre y espero lograrlo algún día”, le cuenta la joven a El Comercio.

“Desde chiquita quise hacer algo relacionado con el teatro. Primero quise ser cantante, después actriz, y después bailarina; y cuando ví que se podían hacer las tres cosas juntas me sentí muy feliz, porque no tenía que hacer esas tres cosas separadas, podía seguir un solo sueño y eso es lo que estoy haciendo”, añade, con un tono de voz y una mirada que reflejan el entusiasmo propio de su edad y de quien se sabe en buen camino.

Macarena Cavieres es una adolescente peruana de 15 años que se prepara para convertirse a futuro en toda una exponente del teatro musical | Fotografía de Javier Alonso López Salaverry, para Spotlight Performing Arts

Talento y preparación

Aún sabiéndose poseedora de interesantes cualidades para seguir una carrera artística - en su caso, en las artes escénicas -, Macarena es consciente que está en el momento ideal para aprender sobre ese campo y absorber los conocimientos que éste demanda.

Actualmente realiza estudios de teatro musical en inglés en Spotlight Performing Arts, centro de enseñanza ubicado en el distrito de Barranco, en Lima, y ya se alista para participar en diciembre en la obra A Chorus Line.

Además, ‘Maca’ es embajadora en el Perú de Interlochen Summer Camp y ya tuvo la oportunidad de formar parte este año de uno de los campamentos en Estados Unidos.

“Sentí que, de verdad, las personas con las que estaba rodeada también querían hacer esto como un trabajo y me sentí en casa con toda la gente, ya sabiendo qué es lo que quieren hacer y trabajando por ello, educándose para ello. Era un lugar en armonía para mí. La experiencia artística en Interlochen me nutrió mucho”, señala.

Y, como no podría ser de otra manera, la talentosa joven destacó y agradeció el apoyo que le brinda María Inés, su madre, de quien dice “ha dado un montón de sí misma para que yo pueda ir a campamentos de verano. Si no fuera por ella, yo no habría hecho arte. La quiero mucho”.

Mientras se capacita y va allanando el camino hacia el logro de sus objetivos, Macarena sabe que la vida puede cambiar en ‘un dos por tres’ o, como se dice, en un abrir y cerrar de ojos. Ella afirma que se ve dentro de unos años - para ser más exactos, cuando tenga 20 - estudiando música y teatro musical en la universidad y, cómo no, trabajando.

“Quiero ver una universidad de Nueva York, pero una universidad soñada es Berklee, y espero trabajar como bailarina o como extra en alguna obra. Incluso, hacer una parte pequeña en Broadway sería increíble y muy importante para mí”, nos dice.

Macarena sueña con llegar a trabajar en Broadway y dejar bien en alto el nombre del Perú | Foto: Spotlight Performing Arts

Su mensaje a los jóvenes

Macarena Cavieres sabe que la vida le ha brindado el privilegio de poseer y desarrollar un talento innato, que tal vez, dentro de unos años, le brindará muchas recompensas y será su principal fuente de alegría y satisfacción. Sabe que intentar seguir una carrera de teatro musical en el Perú no es una tarea sencilla, y que son muchos los sacrificios que se tienen que hacer para pulir las capacidades artísticas e ir en busca de oportunidades.

Desde su fresca mirada de la vida y con la experiencia que adquirió al haber participado en un campamento internacional, le aconseja a los jóvenes que aspiran ser artistas que no tengan miedo de enfrentarse a lo que es el teatro musical, que se esfuercen cada día y que no duden en mandar sus audiciones.

“Va a haber muchos no antes de que llegue el gran sí. No tengan miedo de enfrentarse al teatro musical, es muy difícil dominar las tres cosas, pero no es imposible. Se le tiene que dedicar tiempo, sí, pero es importante que no tengan miedo. Les diría que no solo se queden con el ‘sigan sus sueños’, trabajen para conseguir sus sueños y esfuércense para hacerlo. Estoy segura que lo pueden hacer y conseguir”.

Más de ‘Maca’

Macarena tiene una cuenta de Instagram (@macamusical) en la que publica fotos y videos de sus actividades cotidianas, así como de sus experiencias en campamentos y ensayos artísticos.

Los días 9, 10, 16 y 17 de diciembre tendrá presentaciones con sus compañeros en Spotlight Performing Arts.

Actualmente postula al Interlochen Art Academy (Estados Unidos)

