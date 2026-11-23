Visitar uno de los destinos más emblemáticos del Perú podría resultar mucho más económico durante las últimas semanas de 2026. El Santuario Histórico de Machu Picchu contará con una tarifa de ingreso de cero soles hasta el 31 de diciembre, una oportunidad que permitirá a determinados viajeros recorrer este espacio natural sin desembolsar dinero por ese concepto. La iniciativa alcanza tanto a visitantes nacionales como internacionales, aunque existen condiciones que deben conocerse antes de organizar el viaje. La decisión fue adoptada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad responsable de administrar este espacio protegido situado en la provincia de Urubamba, en Cusco. El nuevo cuadro tarifario comenzó a aplicarse el 14 de noviembre y quedó establecido mediante la Resolución de Jefatura ANP N.° 000017-2026-SERNANP/SHMPI, documento difundido en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

¿Por qué Machu Picchu tendrá ingreso gratuito hasta fin de año?

La disposición responde a una estrategia orientada a dinamizar las visitas turísticas durante el cierre del año. Con esta tarifa promocional, el Sernanp busca generar mayores oportunidades para que viajeros peruanos y extranjeros conozcan el patrimonio natural que rodea a Machu Picchu, uno de los espacios de mayor atractivo turístico del país.

Sin embargo, hay un detalle importante que podría generar confusión entre quienes planean visitar este destino. El beneficio únicamente cubre el acceso al Santuario Histórico bajo administración del Sernanp. Por tanto, no significa que se pueda recorrer gratuitamente la famosa ciudadela inca, conocida como la Llaqta, pues su entrada corresponde a otro sistema de cobro gestionado por el Ministerio de Cultura.

¿Quiénes podrán visitar gratuitamente el Santuario Histórico?

El beneficio no está limitado exclusivamente a los ciudadanos peruanos. Según las disposiciones aprobadas por la entidad, los turistas nacionales y los extranjeros que acrediten residencia en el Perú también podrán acogerse a la tarifa de cero soles. Esta condición comprende a los adultos de entre 18 y 65 años, así como a los menores cuyas edades estén comprendidas entre los 5 y 17 años.

La medida también abre sus puertas a visitantes procedentes de otros países. Los turistas extranjeros que no necesariamente residan en territorio peruano están incluidos en el esquema promocional cuando se trata de adultos y menores de entre 3 y 17 años. De esta manera, el alcance de la disposición busca incorporar a diferentes perfiles de viajeros, sin restringir el beneficio únicamente al turismo interno.

Turistas de la Comunidad Andina también están incluidos

Otro grupo contemplado en la resolución está conformado por los ciudadanos de Colombia, Ecuador y Bolivia, países que integran la Comunidad Andina. Sus visitantes también podrán acceder al Santuario Histórico sin pagar por este derecho de ingreso, tanto en el caso de adultos como de menores de edad, siempre dentro de las categorías y rangos establecidos por la autoridad.

Para todos los grupos comprendidos en esta disposición, el importe promocional será de S/ 0 y permitirá una jornada de acceso. La vigencia de esta condición se extiende desde el 14 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que quienes tengan previsto viajar durante ese periodo podrán considerar esta alternativa al momento de organizar su visita.

¿Hasta cuándo estará vigente la tarifa de cero soles?

El beneficio tendrá como fecha límite el próximo 31 de diciembre de 2026. Después de ese día, la tarifa promocional dejará de estar contemplada dentro del periodo establecido por el Sernanp, por lo que los interesados deberán tener presente el calendario para no perder esta oportunidad.

Así, quienes deseen conocer los paisajes, ecosistemas y atractivos naturales que forman parte del Santuario Histórico podrán aprovechar esta disposición durante el último tramo del año. Eso sí, antes de emprender el recorrido, es fundamental distinguir entre el ingreso al área natural protegida y el boleto de acceso a la ciudadela arqueológica, ya que son servicios diferentes y la gratuidad anunciada no cubre ambos conceptos.