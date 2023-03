El salsero Marc Anthony se casó el pasado mes de enero con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, quien actual se encuentra en la dulce espera.

Sin embargo, algo que llamó la atención de esta ceremonia fue que no estuvo presente el padre de la modelo, ya que quien la entregó en el altar fue Felipe Muñiz, su suegro.

¿Quién es el suegro de Marc Anthony?

Es poca la información que se tiene sobre el padre de Nadia Ferreira de quien se sabe es un médico en Ciudad del Este en su país natal.

En una entrevista con el programa “Curando cuerpos, sanando almas”, la modelo confesó que tuvo una buena relación con su padre cuando era más joven, sin embargo, no dio detalles sobre la relación que mantienen en la actualidad.

“A mi papá lo conozco y lo quiero muchísimo. Compartí bastante con él cuando era chica, porque es, justamente, de la ciudad fronteriza”, expresó.

“Entonces, yo iba bastante los fines de semana, pero crecí y tuve la educación de mi mamá toda mi vida”, agregó.

¿Porqué no estuvo en boda de Nadie Ferreira?

Según ‘El Universal’, el padre de la modelo abandonó a su familia hace muchos años y desde ese momento existe un distanciamiento entre ellos y ese fue el principal motivo por el cual no estuvo presente en su vida.

Asimismo, Nadia Ferreira ha indicado en más de una oportunidad que es su madre quien ha tenido que cumplir el rol de padre en su hogar.

“Te amo mamá… y también puedo decir papá porque vos representas ambos para mi y es otra razón por la cual te admiro demasiado. Sos la persona más fuerte y con el corazón más grande que conozco”, aseguró en una oportunidad.

“Mi madre es la persona más importante en mi vida, es todo para mí, mi pilar, la persona que me acompaña en todo, es mi mejor amiga. Ella es la persona con la que lloro cuando tengo que llorar, que me escucha, que me da consejos, que me alienta a seguir adelante…”, expresó Nadia Ferreira en el canal de YouTube de la Dra. Tania Medina.

