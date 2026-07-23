Detrás de una de las parejas más queridas del fútbol español hay una historia de complicidad, crecimiento conjunto y autenticidad. Claudia Rodríguez no solo se ha convertido en un referente de estilo de vida en redes sociales, sino también en el gran apoyo vital de Marc Cucurella, el lateral de la Selección Española y del Chelsea FC. Juntos han construido una sólida familia numerosa mientras ella compagina la maternidad, su trabajo como creadora de contenido y la búsqueda de un equilibrio real para su salud física y mental.

Quién es Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella y cuál es su rutina de ejercicios

Nacida en Mataró (Barcelona) en 1999, Claudia Rodríguez se formó durante años en danza clásica, una disciplina exigente que practicó con pasión y con el sueño de convertirse en bailarina profesional. Aunque la vida la llevó por otros caminos, esa etapa marcó para siempre su conexión con el cuerpo, la postura y el movimiento.

Posteriormente, estudió Diseño de Moda y, con el tiempo, proyectó su talento hacia el ámbito digital. Hoy trabaja como creadora de contenido e influencer especializada en moda, viajes y estilo de vida, además de colaborar activamente con diversas marcas de belleza y bienestar.

Junto a Marc Cucurella ha formado una familia numerosa y son padres de tres hijos:

Mateo (nacido en 2019)

(nacido en 2019) Río (nacido en 2021)

(nacido en 2021) Bella (nacida en 2023)

A pesar del ajetreo diario de criar a tres niños pequeños y adaptarse a constantes mudanzas por la carrera de su pareja, Claudia defiende que el autocuidado es una prioridad. En cuanto a su actividad física, huye de los extremos y combina dos pilares básicos:

Entrenamiento de fuerza: Ejercicios enfocados en mejorar la masa muscular, activar el metabolismo y proteger las articulaciones.

Ejercicios enfocados en mejorar la masa muscular, activar el metabolismo y proteger las articulaciones. Pilates: Su complemento predilecto para trabajar el core, la postura y la flexibilidad de forma pausada pero profunda.

Cómo inició su historia de amor

La historia entre Claudia y Marc comenzó en 2018, cuando ambos eran muy jóvenes y Cucurella daba sus primeros pasos en el filial del FC Barcelona. Desde el primer momento conectaron, y ella no dudó en acompañarlo a medida que su carrera despegaba internacionalmente.

La pareja ha vivido una auténtica travesía de mudanzas para seguir el recorrido del futbolista en la élite:

De Barcelona a Madrid cuando Marc fichó por el Getafe CF. El salto a Inglaterra con su traspaso al Brighton & Hove Albion en 2021. La consolidación en Londres tras su millonario fichaje por el Chelsea FC en 2022.

A lo largo de todos estos cambios y de los grandes torneos internacionales (como su papel destacado en la Eurocopa), Claudia ha sido su apoyo fundamental en las gradas y en el hogar, manteniendo siempre un perfil cercano y mostrando la realidad de la vida familiar detrás del éxito deportivo.

El entrenamiento de Claudia Rodríguez

Para Claudia, la clave principal del éxito no es matarse a entrenar, sino la constancia adaptada a la vida real. Su prioridad semanal es reservar, como mínimo, tres días para sesiones de fuerza. Esta base le permite mantener el cuerpo firme, tonificado y fuerte para sostener el ritmo diario que exigen sus tres hijos.

Cuando la agenda y la logística familiar lo permiten, encuentra en el pilates la vía de escape perfecta para desconectar la mente y trabajar el tono muscular con menor impacto. Entre sus ejercicios favoritos destaca el Criss Cross, un movimiento ideal para activar el abdomen, definir los oblicuos y fortalecer la zona lumbar.

Los hábitos infalibles en su rutina diaria

El enfoque de Claudia Rodríguez demuestra que llevar una vida saludable es cuestión de equilibrio y no de pasar largas horas en el gimnasio: