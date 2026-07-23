Apasionada de la danza, diseñadora y madre de tres hijos, la creadora de contenido repasa su historia de amor con el futbolista del Chelsea y nos revela cómo logra organizarse para priorizar su salud física y mental sin vivir atada al gimnasio. (Foto: Claudia Rodríguez Instagram)
Apasionada de la danza, diseñadora y madre de tres hijos, la creadora de contenido repasa su historia de amor con el futbolista del Chelsea y nos revela cómo logra organizarse para priorizar su salud física y mental sin vivir atada al gimnasio. (Foto: Claudia Rodríguez Instagram)
Por Paolo Valdivia

Detrás de una de las parejas más queridas del fútbol español hay una historia de complicidad, crecimiento conjunto y autenticidad. Claudia Rodríguez no solo se ha convertido en un referente de estilo de vida en redes sociales, sino también en el gran apoyo vital de Marc Cucurella, el lateral de la Selección Española y del Chelsea FC. Juntos han construido una sólida familia numerosa mientras ella compagina la maternidad, su trabajo como creadora de contenido y la búsqueda de un equilibrio real para su salud física y mental.

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