Los MTV Video Music Awards 2022 se llevarán a cabo el próximo 28 de agosto. Un año más, la aclamada entidad musical presentará los mejores videoclips del año en un divertido evento al que asistirán numerosas estrellas como BTS y BLACKPINK. La organización ha anunciado a los nominados de este año a menos de un mes para el evento. Aquí te contamos todos los detalles.

El próximo Video Music Awards podría ser una gran oportunidad para que los grupos de K-pop se lleven a casa uno o más premios. Bandas famosas como BTS, BLACKPINK, Stray Kids, Seventeen y más se encuentran dentro de la lista de nominados de este año.

A medida de que nos acercamos al final del año, los premios y concursos en la industria de la música comenzarán a ser más frecuentes. El próximo 28 de agosto se realizará la entrega de los MTV VMA 2022 y el K-pop no se puede perder de este evento. La industria musical coreana ha aparecido con más frecuencia en eventos internacionales a lo largo de estos años, y los Videos Music Awards han incluido a importantes ídolos en varias de sus categorías, lo que nos da una idea de su popularidad mundial.

¿Quiénes fueron nominados en los MTV VMAs?

Este año, BTS y Blackpink fueron nominados en la categoría Metaverse Performance, HYBE se asoció con Minecraft y el grupo femenino de YG Entertainment se asoció con PUBG.

BTS es el grupo con más nominaciones, pues además de las ya mencionadas, competirá por mejor coreografía con baile y mejores efectos visuales junto a Coldplay. SEVENTEEN también llegó a la lista con 3 nominaciones, una a Mejor K-pop, otras también importantes como Mejor Artista Revelación y Actuación del Año por Rock With You.

BLACKPINK también fue nominada a Mejor Interpretación de Metaverso (PUBG), mientras que la famosa integrante Lisa fue nominadas a Mejor K-Pop (“LALISA”).

Los nominados a Mejor K-Pop de este año son “Yet to Come (The Most Beautiful Moment)” de BTS, “LOCO” de ITZY, “LALISA” de Lisa, “HOT” de SEVENTEEN, “MANIAC” de Stray Kids y “The Feels” de TWICE.

Todo lo que debes saber si deseas votar por BTS en los MTV VMAs

Cabe mencionar que BTS es el grupo más nominado para los VMA 2022 con cuatro categorías. A continuación, una lista de lo que podrían romper:

Categoría Mejor Performance en Metaverso (colab con Minecraft)

Categoría Mejores Efectos Visuales

Categoría Mejor K-Pop (Yet to come)

Categoría Mejor Coreografía

¿Cómo votar por ellos? Pues solo tienes que votar por BTS en los VMA a través de su página oficial en la lista de categorías en las que están nominados. Recuerda, puedes votar hasta 20 veces al día para apoyar, aunque a veces la votación puede ser el doble para los artistas. Finalmente, te pedirán que te registres en cualquier correo electrónico o red social de tu preferencia para poder votar, y listo. Puedes repetir esta operación con varias cuentas.