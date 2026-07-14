El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras confirmarse la repentina muerte de Rob Dieperink, reconocido árbitro de Países Bajos, a los 38 años de edad. El silbante había acaparado los titulares de la prensa deportiva internacional en los últimos días debido a una serie de eventos que terminaron por marginarlo de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Quién era Rob Dieperink?

Rob Dieperink se consolidó como uno de los árbitros más respetados en el fútbol de Países Bajos, desempeñándose con éxito tanto en la Eredivisie como en el plano internacional bajo el registro de la FIFA.

Su especialidad en el área tecnológica del arbitraje lo llevó a ser considerado uno de los mejores talentos en el manejo de la videoasistencia, lo que le valió su nominación oficial para integrar el cuerpo arbitral que impartirá justicia en el Mundial 2026.

¿Por qué suspendieron y excluyeron a Rob Dieperink?

La exclusión de Rob Dieperink del Mundial 2026 y su suspensión temporal de las canchas internacionales se debieron a una denuncia por presunta agresión sexual a una menor de edad en Londres, Inglaterra.

Los hechos que desencadenaron la drástica medida ocurrieron en abril de 2024, en el marco de los cuartos de final de la Conference League.

El escenario: Dieperink viajó a Londres para actuar en el VAR del encuentro entre el Crystal Palace y la Fiorentina .

Dieperink viajó a Londres para actuar en el VAR del encuentro entre el . La detención: Antes de que pudiera ejercer sus funciones en dicho partido, la policía británica lo arrestó tras una grave acusación de agresión sexual presentada en su contra.

Antes de que pudiera ejercer sus funciones en dicho partido, la policía británica lo arrestó tras una grave acusación de agresión sexual presentada en su contra. La resolución judicial: Tras un proceso de investigación en el que el silbante cooperó plenamente con las autoridades locales, la justicia del Reino Unido decidió archivar y desestimar el caso por falta de pruebas suficientes para sostener la denuncia.

Tras un proceso de investigación en el que el silbante cooperó plenamente con las autoridades locales, la justicia del Reino Unido decidió suficientes para sostener la denuncia. A pesar de que la causa penal se cerró y el árbitro quedó en total libertad sin cargos penales, la FIFA decidió no reincorporarlo a la lista oficial de árbitros convocados para la Copa del Mundo.

El emotivo mensaje de la Federación Neerlandesa

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) fue la encargada de dar a conocer la triste noticia a través de sus canales oficiales. En un emotivo comunicado difundido en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), la institución expresó el profundo vacío que deja la partida de Dieperink:

“Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos aquellos que le eran queridos. Les deseamos mucha fuerza y fortaleza para sobrellevar esta gran pérdida”.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

La muerte de Rob Dieperink deja un profundo pesar en el arbitraje europeo, en medio de una ola de condolencias de clubes, jugadores y aficionados de la liga de Países Bajos que lamentan la pronta partida de un profesional del silbante.