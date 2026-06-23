La Copa Mundial 2026 sigue regalando momentos mágicos, y la última gran hazaña la firmó la Selección de Irán, guiada por una actuación memorable de su guardameta, Alireza Beiranvand. El arquero se convirtió en una auténtica muralla impenetrable frente al poderoso ataque de Bélgica, registrando más de diez intervenciones clave que aseguraron un punto histórico para su país frente a una de las escuadras favoritas del torneo.

Esta exhibición no solo lo colocó en el centro de la conversación futbolística global y lo volvió tendencia absoluta en redes sociales, sino que también reabrió los libros de una de las historias de superación más conmovedoras y extremas del deporte rey.

¿Qué hizo Alireza Beiranvand contra Bélgica?

El choque entre Irán y el combinado belga parecía, sobre el papel, un desafío sumamente complejo para los asiáticos. Sin embargo, el destino tenía preparado un guion distinto gracias a los reflejos de Beiranvand. Con más de una decena de atajadas providenciales, el portero frustró cada intento del cuadro europeo, transformándose en la figura indiscutible del encuentro.

Más allá del valor estadístico y del punto obtenido en la fase de grupos, el impacto de su actuación radicó en el eco de su pasado. Detrás de esos guantes que hoy detienen balones mundialistas, hay unas manos que durante años conocieron el rigor del trabajo físico y la incertidumbre de no saber si habría un plato de comida al día siguiente.

Mesero, barrendero y repartidor antes de ser futbolista

La vida actual de Alireza en los grandes estadios contrasta profundamente con sus orígenes. Años antes de vestirse de héroe internacional, el iraní vivió una realidad completamente alejada de los lujos y las canchas profesionales. Siendo apenas un adolescente con el sueño de jugar al fútbol, tomó la drástica decisión de abandonar su hogar y viajar a la capital, Teherán, en busca de una oportunidad, llegando incluso a dormir en la calle cerca de las instalaciones de los clubes.

Para sobrevivir en la gran ciudad y costear sus necesidades básicas en medio de una severa precariedad económica, Beiranvand tuvo que multiplicar sus esfuerzos y aceptar múltiples oficios:

Lavadore de autos: Pasó largas jornadas limpiando vehículos para conseguir monedas.

Pasó largas jornadas limpiando vehículos para conseguir monedas. Trabajador de restaurante y mesero: Atendía mesas y colaboraba en la cocina para asegurar el sustento diario.

Atendía mesas y colaboraba en la cocina para asegurar el sustento diario. Barrendero urbano: Limpiaba las calles de la capital en turnos complicados.

Limpiaba las calles de la capital en turnos complicados. Repartidor de pizza: Recorría la ciudad distribuyendo pedidos culinarios.

Estas duras vivencias forjaron en el arquero una resiliencia inquebrantable, enseñándole el verdadero significado de la supervivencia y la disciplina antes de que el éxito tocara a su puerta.

El giro del destino de la mano de Hossen Feiz

El punto de inflexión en la carrera de Alireza llegó cuando el entrenador local Hossen Feiz detectó su enorme potencial y sus impresionantes condiciones físicas (incluido su ya famoso y descomunal saque de banda con la mano). Feiz le ofreció una oportunidad real en el fútbol juvenil, pero el camino siguió sin ser sencillo.

Durante un largo periodo, el portero tuvo que realizar un esfuerzo sobrehumano para combinar extenuantes sesiones de entrenamiento con los turnos laborales que le permitían subsistir. El sacrificio rindió sus frutos cuando finalmente logró debutar en el profesionalismo, iniciando un ascenso meteórico que hoy, en pleno 2026, lo consolida como un ícono de superación y una de las figuras más inspiradoras de la Copa del Mundo.

La historia de Alireza Beiranvand

Alireza Beiranvand nació en el seno de una familia de pastores nómadas en la provincia de Lorestán. Desde niño, su vida estuvo ligada al trabajo de campo, cuidando ovejas. En sus ratos libres practicaba el Dalparan, un juego tradicional iraní que consiste en lanzar piedras a gran distancia, lo que involuntariamente desarrolló la tremenda fuerza que hoy tiene en sus brazos.

A pesar de la estricta oposición de su padre, quien quería que trabajara y consideraba el fútbol una pérdida de tiempo (llegando incluso a romperle sus uniformes), Alireza ahorró algo de dinero y se escapó a Teherán en autobús para perseguir su sueño.

Tras pasar por pruebas extremas de pobreza y dormir a la intemperie, su constancia llamó la atención del Naft Tehran. En 2011 firmó su primer contrato profesional y rápidamente se adueñó de la titularidad. Su rendimiento llamó la atención por su agilidad bajo los tres palos y su capacidad para asistir a sus delanteros lanzando el balón con la mano a más de 60 metros de distancia.

En 2016, dio el salto al club más grande de su país: el Persepolis FC. Allí se convirtió en un ídolo absoluto, ganando múltiples títulos de la liga iraní de forma consecutiva y alcanzando la final de la Liga de Campeones de la AFC en 2018. Su rendimiento llamó la atención en el viejo continente, lo que propició su fichaje por el Royal Antwerp de Bélgica en 2020 y, posteriormente, un paso por el Boavista de Portugal, antes de regresar al balompié de su país. Ahora está en el Mundial 2026 defendiendo a su nación.