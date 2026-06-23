El arquero Alireza Beiranvand es viral en redes tras registrar más de diez atajadas clave en el Mundial 2026. Repasamos la biografía, los difíciles orígenes y el salto a la fama del imbatible muro iraní. (Foto: Instagram @alirezabeyranvand.official)
El arquero Alireza Beiranvand es viral en redes tras registrar más de diez atajadas clave en el Mundial 2026. Repasamos la biografía, los difíciles orígenes y el salto a la fama del imbatible muro iraní. (Foto: Instagram @alirezabeyranvand.official)
Por Paolo Valdivia

La Copa Mundial 2026 sigue regalando momentos mágicos, y la última gran hazaña la firmó la Selección de Irán, guiada por una actuación memorable de su guardameta, Alireza Beiranvand. El arquero se convirtió en una auténtica muralla impenetrable frente al poderoso ataque de Bélgica, registrando más de diez intervenciones clave que aseguraron un punto histórico para su país frente a una de las escuadras favoritas del torneo.

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