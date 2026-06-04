La Copa del Mundo 2026 ya tiene a su primera gran estrella viral, pero no es quien te imaginas. Conoce la surrealista historia de Tim Payne, el defensor neozelandés que pasó del anonimato absoluto a tener millones de seguidores en redes sociales gracias a una masiva campaña de la comunidad hispanohablante.

¿Quién es Tim Payne? El jugador de Nueva Zelanda que rompió internet

A pocos días del inicio del Mundial 2026, si buscas los nombres más buscados en plataformas como TikTok, Instagram o Google, el de Timothy John Payne aparece compitiendo codo a codo con las grandes figuras del fútbol global. Pero, ¿quién es realmente este futbolista que ha paralizado las redes?

Nacido en Auckland en 1994, Tim Payne es un experimentado defensor y lateral derecho de 32 años que milita en el Wellington Phoenix de la A-League (la liga profesional de Australia y Nueva Zelanda). Con más de 50 partidos internacionales con los All Whites (la selección nacional de Nueva Zelanda), Payne es un viejo conocido del fútbol de Oceanía que incluso tuvo un breve paso por las divisiones inferiores del Blackburn Rovers en Inglaterra durante su juventud.

A pesar de su sólida trayectoria local, Payne mantenía un perfil sumamente bajo en el ámbito internacional, con una cuenta de Instagram que apenas superaba los 4,000 seguidores. Una realidad que cambió drásticamente de la noche a la mañana.

De 4,000 a millones de seguidores: El origen del fenómeno viral de Tim Payne

El brutal estallido mediático de Tim Payne comenzó el pasado 28 de mayo de 2026 y tiene un claro sello latinoamericano. Todo nació a raíz de una iniciativa de Valentín Scarsini, un creador de contenido e influencer argentino que lanzó una propuesta única de cara a la Copa del Mundo.

La idea de Scarsini era simple pero ambiciosa: “¿Qué pasaría si hacemos que el jugador menos conocido de todo el Mundial se convierta en la máxima estrella y nos una a todos en una sola hinchada?”. Tras revisar minuciosamente las plantillas de las selecciones clasificadas, el algoritmo y la comunidad apuntaron hacia el defensor neozelandés por su perfil sumamente tranquilo y alejado de los flashes.

Bajo el lema “No Payne, No Gain”, el influencer convocó a sus seguidores a invadir las redes del jugador. El resultado fue un tsunami digital sin precedentes en la historia de los mundiales:

Crecimiento exponencial: En sus primeras 24 horas, la cuenta de Payne pasó de 4,000 seguidores a más de medio millón.

En sus primeras 24 horas, la cuenta de Payne pasó de 4,000 seguidores a más de medio millón. Récord nacional: En cuestión de días, el defensor superó la barrera de los 4.5 millones de seguidores , transformándose en el futbolista más seguido en la historia de Nueva Zelanda.

En cuestión de días, el defensor superó la barrera de los , transformándose en el futbolista más seguido en la historia de Nueva Zelanda. El “Plan B” de los hinchas: La campaña instaló una regla comunitaria: si la selección de tu país queda eliminada del Mundial, automáticamente todos se convierten en hinchas de la Nueva Zelanda de Tim Payne.

“Ha sido una locura”: La respuesta de Tim Payne y su impacto en el Mundial 2026

La ola de memes, videos editados que lo comparan con leyendas del fútbol y comentarios en español no tardaron en llegar al vestuario de los All Whites. Lejos de molestarse, el defensor neozelandés ha reaccionado con una enorme cuota de humor y carisma.

Tras publicar un primer video agradeciendo el apoyo en español con un tímido “Muchas gracias”, Payne rompió el silencio este 3 de junio en una entrevista exclusiva para el popular programa de streaming argentino Nadie dice nada (Luzu TV).

“Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, confesó el futbolista entre risas.

Durante la transmisión, el jugador se terminó de ganar el corazón de la hinchada sudamericana al demostrar que conoce perfectamente la cultura futbolera de la región: “Conozco a Boca. También a River”, admitió al ser consultado sobre el balompié de este lado del mapa.

A nivel deportivo, tanto Payne como su director técnico, Darren Bazeley, intentan mantener los pies sobre la tierra. Aunque la selección neozelandesa viene de sufrir un duro golpe tras caer 4-0 en un amistoso contra Haití, el plantel asegura que este fenómeno no los desconcentra, sino que aporta una energía positiva inusitada para el debut de los All Whites en la máxima cita del fútbol.