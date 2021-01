¿Quién es Olivia Rodrigo? La joven que se convirtió en #1 global con su sencillo debut

7 de 10

Dirigido por Matthew Dillon Cohen (Ashe, Hinds, Gus Dapperton), el video muestra un vívido retrato de Rodrigo mientras conduce sin rumbo fijo, anhelando un ex amor, un sentimiento que Rodrigo transmite con precisión en sus letras pensativas lyrics (“You said forever, now I drive alone past your street”). (Foto: UMG)