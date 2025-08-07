Este 7 de agosto de 2025, Universitario de Deportes celebró 101 años de historia institucional, y la fecha no pasó desapercibida para quienes han formado parte del club. Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol y exadministrador de la ‘U’, fue uno de los primeros en enviar un mensaje conmemorativo. Su publicación generó gran repercusión entre los hinchas, no solo por su contenido, sino también por la simbólica imagen que la acompañaba.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Ferrari rindió homenaje a la institución merengue con un mensaje cargado de afecto y simbolismo. Esta celebración ocurre en un momento de éxito deportivo para el equipo, que atraviesa una etapa de logros recientes y altas expectativas. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE JEAN FERRARI POR EL ANIVERSARIO DE UNIVERSITARIO?

Jean Ferrari compartió un emotivo mensaje para felicitar a Universitario por su 101° aniversario. En su cuenta de X, expresó: “Feliz aniversario 101 años @Universitario”, acompañando el texto con una imagen que captó la atención de los hinchas.

La fotografía muestra una pancarta en la que aparecen las espaldas de Edison Flores y Andy Polo, llevando los números 19 y 24, una referencia directa al año de fundación del club (1924). El gesto fue interpretado como un tributo a la historia del equipo y a dos de sus referentes actuales.

¿QUÉ DIJERON LOS JUGADORES Y EXFIGURAS DE LA ‘U’?

Además de Ferrari, varias figuras vinculadas al club manifestaron su cariño en redes sociales. El capitán Aldo Corzo publicó una imagen con los títulos nacionales obtenidos en 2023 y 2024, agradeciendo a la ‘U’ por permitirle ser parte de su historia. Jairo Concha, Alex Valera y Rodrigo Ureña también se sumaron a los saludos con mensajes de orgullo por vestir la camiseta crema.

Nuevos refuerzos como Anderson Santamaría, César Inga y Jesús Castillo no se quedaron atrás, expresando su entusiasmo por integrar el plantel. Incluso exjugadores como José Carvallo, Alfonso Barco, Diego Romero y Rainer Torres compartieron palabras de afecto hacia el club. También se pronunció Xioczana Canales, representante del equipo femenino.

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE UNIVERSITARIO EN LA TEMPORADA 2025?

En lo deportivo, Universitario atraviesa un momento destacado. El equipo ya aseguró el Torneo Apertura y busca cerrar el Torneo Clausura para evitar una definición por playoffs.

Además, se prepara para enfrentar a Palmeiras de Brasil en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El primer partido se disputará el 14 de agosto en el estadio Monumental, mientras que el duelo de vuelta será el 21 del mismo mes en el Allianz Parque, según informa Infobae.