Natalia Salas es la ganadora de “El Gran Chef Famosos 2″: a quién le dedicó su triunfo

El último sábado se llevó a cabo la final de ‘El Gran Chef Famosos’, donde se enfrentaron las actrices Natalia Salas y Ale Fuller. Ambas participantes entregaron todo su esfuerzo en cada una de las tres pruebas, para poder determinar quién sería la ganadora de la segunda temporada del reality de cocina.

¿QUÉ DIJO NATALIA SALAS TRAS GANAR LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Natalia Salas no pudo contener sus sentimientos junto a sus familiares al saber que fue la ganadora del programa. La actriz se emocionó al recordar todas las experiencias que tuvo que pasar debido a su lucha contra el cáncer. “Si yo pude, todos pueden, los sueños sí se hacen realidad”, dijo al principio entre lágrimas.

“Este último año amigo Peláez ha sido increíble. He pasado por cosas que no sabía que podía soportar y estoy cargando esta olla (el premio) aun cuando no sabía que podía cocinar”, añadió.

“No lo puedo creer. Muchísimas gracias por escoger mi plato, por hacerme regresar en el repechaje, por demostrarme que puedo ser una buena cocinera. Son unos grandes maestros y creo que soy una buena alumna. Este último año ha sido increíble, he pasado por cosas que no sabía que podía soportar y ahora estoy cargando esta olla. Gracias a quien haya pensado en mí para que esté parada en esta cocina. Leandro gané”, fueron las emotivas palabras de la actriz, dando un mensaje dedicado a su único hijo.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA TERCERA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

La nueva temporada de “El Gran Chef Famosos” se trasmite por Latina TV de lunes a viernes a las 8 de la noche (hora del Perú). No obstante, si te encuentras en otro país, aquí te brindamos los horarios para que no te pierdas ninguna edición del reality culinario:

Colombia: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Venezuela: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Chile: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Bolivia: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Uruguay: 10.00 p. m.

10.00 p. m. Estados Unidos: 9.00 p. m. (Washington D. C.)

9.00 p. m. (Washington D. C.) España: 3.00 a. m. (del día siguiente)

¿QUIÉNES SON LOS OTROS INTEGRANTES DE LA TERCERA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Mediante las redes sociales de Latina TV fueron revelados todos los participantes que integrarán el reality de cocina, que se estrenará este lunes 14 de agosto a las 8:00 p. m. A continuación, estos son los 12 famosos que lucharán por convertirse en el mejor cocinero: