Además de Navidad, noche buena y otras palabras más; “El Grinch”, es otro de los términos más comunes durante este mes de diciembre en el que se celebra las fiestas por el nacimiento del niño Jesús en todo el mundo. ¿Quién es este personaje y por qué su figura se hace popular en esta época del año? En esta nota te contaremos todos los detalles que debes conocer al respecto.

QUIÉN ES EL GRINCH, FIGURA POPULAR EN NAVIDAD

Según plataformas digitales, ‘El Grinch’ es un duende, un personaje de ficción creado por el Dr. Seuss. Su primera aparición fue en el libro infantil de 1957 llamado “¡Cómo El Grinch robó la Navidad!”.

El Grinch luego apareció en 1966 en un especial de televisión con el mismo nombre basado en el libro, producido por MGM Animation/Visual Arts Studio y dirigido por Chuck Jones.

En 1977, se crearon más historias relacionadas sobre El Grinch, y es por esto que escribe Halloween Is Grinch Night, un especial de Halloween para la CBS. Tal como su predecesora, esta secuela fue premiada con un Emmy.

En 1982, Marvel produce el corto The Grinch Grinches the Cat in the Hat, el cual fue coproducido por el Dr. Seuss, bajo su verdadero nombre, Ted Geisel. Esta tercera aparición del personaje generó otros dos premios Emmy.

El Grinch es considerado un símbolo de la Navidad, como una parodia de lo que el moderno mercantilismo de la fiesta produce. El personaje hace referencia al consumismo predominante y la preocupación solo por sí mismo, alejado completamente del mundo donde viven las personas, al final su corazón vuelve a latir dejando de lado su odio, convirtiéndose en el icono de la Navidad.

Fuera del periodo navideño el término “Grinch” suele ser sinónimo de grouchy (“gruñón”).

El personaje Grinch ganó gran popularidad cuando llegó a la pantalla grande, en el cine.

QUÉ ES LA NAVIDAD

La Navidad es la fiesta más importante del cristianismo y consiste en la celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret. No obstante, no solo los religiosos celebran ese motivo ya que, en todo el mundo, las personas se reúnen con amigos y la familia a festejar en esa fecha. Cada uno respetando sus distintas tradiciones.

Esta fecha tan esperada por niñas, niños y familias enteras, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas. En algunas de estas tradiciones también el 24, la Nochebuena y el 26, Second day of Christmas, son partes importantes de la fiesta de Navidad.

La Navidad inicia un tiempo litúrgico llamado tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad del Bautismo del Señor. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y finaliza con la Epifanía del Señor también se le conoce como pascuas.