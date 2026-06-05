Las leyendas del fútbol mundial, como se sabe, son jugadores que dejaron una huella imborrable en la historia de este importante deporte gracias a su talento, sus logros y su legado, convirtiéndose en referentes que han inspirado a generaciones de aficionados y jugadores en todo el mundo. Entre las figuras más destacadas se encuentran Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, entre otros. Sin embargo, no todos estos deportistas logran conquistar una serie de campeonatos que engrandezcan y consoliden su carrera a lo largo de los años. En ese contexto, existe un futbolista que pudo establecer un récord histórico en su carrera que, hasta el momento, ningún otro jugador ha conseguido superar, pese a haberse retirado ya del mundo del balompié. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ FUTBOLISTA HA CONSEGUIDO MÁS TROFEOS EN EL MUNDO?

En el mundo, jugadores como Diego Armando Maradona, Franz Beckenbauer y Lionel Messi, entre otros, han conquistado importantes títulos a lo largo de sus carreras, como la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes, la Champions League y diversos campeonatos más. Sin embargo, Ronaldinho Gaúcho es considerado uno de los jugadores más influyentes de la historia del fútbol, tras haber logrado cerca de seis títulos dentro de su trayectoria futbolística, dejando un gran legado para quienes recién inician en este deporte o ya lo practican profesionalmente. A pesar de sus triunfos, al brasileño aún le quedó pendiente ganar la medalla de oro olímpica y el Mundial de Clubes. A continuación, te presentamos, compartido por La República, los prestigiosos premios que ganó el exjugador de 46 años a lo largo de su carrera:

Copa América (1999)

Copa del Mundo (2002)

Copa FIFA Confederaciones (2005)

Balón de Oro (2005)

Champions League con Barcelona (2006)

Copa Libertadores con el Atlético Mineiro (2013)

LEGO LANZA CAMPAÑA PUBLICITARIA CON CRISTIANO RONALDO, MESSI, MBAPPÉ Y VINICIUS POR EL MUNDIAL 2026

En el marco de las celebraciones por uno de los torneos más importantes del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026, diversas empresas a nivel internacional han puesto en marcha su creatividad para conectar sus productos con la fanaticada. En esta oportunidad no es la excepción, pues la empresa danesa de juguetes LEGO lanzó, a través de sus redes sociales, un llamativo comercial que reunió a Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Vinícius Jr. (Brasil) y Kylian Mbappé (Francia), quienes aparecen intentando colocar su pequeña figura de LEGO en un trofeo hecho del mismo material.

Sin embargo, el momento más curioso de la publicidad fue cuando de la nada aparece un niño situando su pieza, dejando sorprendidos a las celebridades del fútbol. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones en el internet, quienes han destacado la buena campaña de marketing. Por ahora, el video acumula más de tres millones de ‘Me gusta’ en TikTok y miles de comentarios.