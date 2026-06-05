Por Redacción EC

Las leyendas del fútbol mundial, como se sabe, son jugadores que dejaron una huella imborrable en la historia de este importante deporte gracias a su talento, sus logros y su legado, convirtiéndose en referentes que han inspirado a generaciones de aficionados y jugadores en todo el mundo. Entre las figuras más destacadas se encuentran Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, entre otros. Sin embargo, no todos estos deportistas logran conquistar una serie de campeonatos que engrandezcan y consoliden su carrera a lo largo de los años. En ese contexto, existe un futbolista que pudo establecer un récord histórico en su carrera que, hasta el momento, ningún otro jugador ha conseguido superar, pese a haberse retirado ya del mundo del balompié. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.