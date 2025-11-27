Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, y en esta ocasión puntual gracias a promoción lanzada para beneficiar a población muy particular. De acuerdo a la información dada a conocer oficialmente, las entradas para acceder a dicho zoológico, terminarán costando 5 soles solamente habilitados si realizas compra bajo esta modalidad.

DESCUBRE PARA QUIÉNES APLICA EL COSTO DE 5 SOLES QUE PERMITIRÁ ACCEDER AL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Diariamente, el sano esparcimiento puede practicarse a través de la visita a este también considerado centro recreacional cuyos locales abiertos incluso hasta feriados, te permiten disfrutar de acontecimientos creados especialmente para los más pequeños del hogar, y a bajo costo como desde el 28 de noviembre.

A través de página web oficial, el Parque de las Leyendas anuncia el lanzamiento de descuento especial y ascendente al 50% con motivo del Black Friday, y en beneficio de niños entre los 3 y 12 años cuyas entradas deben adquirirse realizando compra virtual.

Si te interesa acceder a promoción y pagar solamente 5 soles para el ingreso de tu hijo o familiar menor de edad a dicho zoológico ubicado tanto en San Miguel como Huachipa, considera que el beneficio puede incluso aplicarse durante todo el mes de diciembre 2025.

Estableciendo fechas de manera puntual y 100% online, desde el 28 de noviembre aprovecha el Black Friday que activa el Parque de las Leyendas para otorgar el 50% de descuento especialmente dirigido a niños entre los 3 y 12 años de edad.

ESTAS ACTIVIDADES ESTARÁN LLEVÁNDOSE A CABO EN PARQUE DE LAS LEYENDAS DURANTE EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE NOVIEMBRE 2025

Sede San Miguel, 29 de noviembre

- Los asistentes podrán participar de actividades vinculadas al Día Internacional del Jaguar y el Día Mundial del Hormiguero, especies de suma importancia para nuestro ecosistema.

- Desde las 9.30 a.m. se estará llevando a cabo el enriquecimiento ambiental y charla educativa acerca de los otorongos amarillos.

- Asimismo habrá una feria ambiental donde se aprenderá sobre la conservación del jaguar.

- A las 10 a.m. le tocará el turno a los otorongos melánicos en la zona Selva.

- A las 3 p.m. se desarrollará el taller denominado como “Conoce a Lili, nuestra hormiguera”, donde estarán elaborándose máscaras.

- A las 3.30 p.m. cada visitante podrá conocer un poco más sobre los hormigueros gigantes, y esto mediante una charla educativa donde se aprenderá acerca de su comportamiento, características e historia.

Sede Huachipa

- Los asistentes podrán disfrutar de los maravillosos lobos marinos en un anfitreatro acondicionado todos los sábados, domingos y feriados en los horarios de las 12 y 3 de la tarde.

LOS PRECIOS DE BOLETO ACTUALIZADOS Y VIGENTES PARA VISITAR EL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Tarifas Regulares

- Entrada General S/18 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

- Personas con Discapacidad (Gratuito)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes entre 4 y 8 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/8