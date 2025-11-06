El próximo martes 25 de noviembre de 2025 será día no laborable en una zona específica del país, con el propósito de conmemorar una fecha histórica y fortalecer la identidad regional. La medida tiene carácter local y no constituye un feriado nacional, por lo que la mayoría de peruanos continuará con sus actividades cotidianas. A continuación, te contamos quiénes disfrutarán de este día libre.

¿QUIÉNES DESCANSARÁN EL 25 DE NOVIEMBRE?

El descanso del martes 25 de noviembre beneficiará exclusivamente a los trabajadores del sector público de la provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua. El alcance no se extiende a otras zonas del país ni al sector privado, aunque las empresas locales pueden acogerse voluntariamente. Este año, la provincia celebra su 484 aniversario de fundación, con una programación que incluye actividades cívicas, culturales y recreativas en honor a su historia.

¿POR QUÉ SE DECLARÓ DÍA NO LABORABLE EN MOQUEGUA?

La medida se respalda en el Decreto Supremo N.º 093-85-PCM, emitido en 1985, que permite al Ejecutivo declarar días no laborables en regiones con fechas históricas de relevancia. En este caso, la jornada busca conmemorar la fundación española de Moquegua y rendir homenaje a personajes nacidos en esta tierra, como José Carlos Mariátegui, Mercedes Cabello de Carbonera y Domingo Nieto, quienes contribuyeron al desarrollo del país. Así, el 25 de noviembre se mantiene como un día de valor cultural y de reconocimiento regional, según informa Infobae.

Moquegua. | Foto: Andina

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL PAÍS EN ESTE 2025?

Todavía hay tres días festivos en el calendario nacional:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS EN FERIADO?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un trabajador realiza sus labores durante un feriado sin recibir descanso compensatorio, la empresa debe pagarle una triple remuneración por ese día. Este monto se calcula del siguiente modo:

Pago por el feriado (ya incluido en el salario mensual).

Pago diario adicional por las horas efectivamente trabajadas.

Bonificación extra del 100% del salario diario por trabajar en día feriado.

En otras palabras, el empleado recibe el equivalente a tres sueldos diarios por haber cumplido con su jornada en una fecha festiva.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: