La edición 2025 del Top 100 Latina Powerhouse, presentada por la revista ¡Hola! Américas, volvió a poner en primer plano el talento peruano en la escena internacional. Durante la gala celebrada el 1 de diciembre en el Adrienne Arsht Center de Miami, tres peruanas fueron reconocidas por su peso cultural y profesional en ámbitos como el entretenimiento, la música y el diseño. El evento reunió a las mujeres más influyentes del continente, reafirmando la presencia del Perú en espacios donde convergen arte, liderazgo y creatividad.

Desde su creación en 2020, esta lista se ha convertido en una vitrina internacional que resalta a mujeres cuyo trabajo está transformando sus industrias y generando nuevas narrativas. En su edición más reciente, el Perú estuvo representado por tres figuras cuya presencia en escenarios globales ha crecido de manera notable en el último año. Conoce a las destacadas peruanas que forman parte de esta prestigiosa selección.

¿QUIÉNES SON LAS PERUANAS QUE INGRESARON A LA LISTA LATINA POWERHOUSE 2025?

Este año, la prestigiosa lista incluyó a tres representantes del Perú: la cantante Mimy Succar, la actriz y artista Isabella Merced y la diseñadora Alessandra Durand. Cada una ha logrado posicionarse fuera del país mediante proyectos que han ampliado su visibilidad y las han llevado a integrarse a espacios influyentes en la música, el cine y la promoción cultural. Su presencia conjunta refleja la diversidad del talento nacional.

¿CÓMO DESTACARON LAS PERUANAS EN LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA, EL CINE Y EL DISEÑO?

Mimy Succar vivió un año fundamental: su álbum Alma, corazón y salsa fue premiado como Mejor Álbum Latino Tropical, mientras que su interpretación de Bemba Colorá, junto a Sheila E. y Gloria Estefan, obtuvo otro Grammy, lo que la situó entre las voces más influyentes de la música latina.

Mimy Succar.

En paralelo, Isabella Merced se posicionó como una de las jóvenes figuras más solicitadas de Hollywood, fortaleciendo su presencia en la industria gracias a su participación en The Last of Us, a su regreso como Hawkgirl en Peacemaker y a su rol en Superman, dirigida por James Gunn.

Isabela Merced en la premiere de "The Last of Us 2". (Foto: Agencia)

Por su parte, Alessandra Durand consolidó un enfoque artístico que combina sostenibilidad y reivindicación cultural. Su trabajo resaltó por llevar el arte amazónico a pasarelas y colaboraciones internacionales, además de destacar el legado de las comunidades indígenas, como lo hizo al invitar a la lideresa Olinda Silvano a presentaciones clave, según recoge Infobae.

Alessandra Durand. | Foto: @aletheartivist

¿QUIÉNES ACOMPAÑARON A LAS PERUANAS EN LA PRESTIGIOSA SELECCIÓN INTERNACIONAL?

La lista 2025 reunió a figuras sobresalientes del entretenimiento y la cultura a nivel global. Entre las homenajeadas estuvieron la ganadora del Óscar, Zoe Saldaña, además de Eva Longoria, Shakira, Selena Gomez y Karol G, todas reconocidas por su influencia en la música, la actuación y el activismo. También destacaron personalidades como Gloria Estefan, Ha*Ash, Adria Arjona, Jenna Ortega, Lux Pascal, Tini Stoessel, Fernanda Torres y Belinda. Esta diversidad de voces reafirma el carácter internacional de la gala y la importancia de contar con representantes peruanas en un espacio que celebra liderazgo, creatividad y aporte cultural en todas sus dimensiones.