Pagos de Devolución del IVA, 2022 | ¿A quiénes se les paga en diciembre?

En Colombia, uno de los subsidios que se encuentran vigentes hasta la actualidad es la Devolución del IVA en diciembre, que es un apoyo económico que busca que los hogares colombianos puedan subsistir y calmar su situación frente a la dura crisis que viven a causa de la pandemia por el Covid-19 y al alza del precio de alimentos, que arrastra la guerra en el mundo, la subida del precio del dólar y otros.

De tal modo, varios ciudadanos se encuentran en la expectativa del anuncio del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para saber si forman parte de los beneficiarios.

¿CÓMO SABER SI SOY UNO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA 2022?

Si deseas saber si eres uno de los beneficiarios de este bono, puedes hacerlo escribiendo su número de documento en la opción Consulta de Beneficiarios. Ahora, si no le ha quedado del todo claro sobre su pago en cuanto a que no se le haya generado, puede comunicarse a la líneas gratuitas a nivel nacional: 01-8000-95-1100 y para los ciudadanos que se estén en Bogotá, pueden llamar al 601 514 9626 / 601 595 4410.

Sin embargo, como se recuerda no todos los colombianos tienen acceso a este beneficio social, por lo que es fundamental seguir ciertas características. Uno de los requisitos necesarios para adquirir el dinero de Devolución del IVA es estar registrado en el Sisbén ya que por medio de esta herramienta el Gobierno puede identificar a las familias en situación de pobreza.

Además para que cuando ingreses a la página oficial encuentres toda la información que requieras para conocer si eres o no parte de la Devolución del IVA, tendrás que actualizar previamente tus datos en el Sisbén IV. No obstante, tomar en cuenta que esta oficina no entrega el beneficio.

¿CUÁL ES LA FECHA DE COBRO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DEVOLUCIÓN DEL IVA?

El Gobierno compartió las fechas de pago de la Devolución del IVA y detallaron que el pago que corresponde al mes de noviembre y diciembre se viene entregando desde el 14 de noviembre y continuará así hasta el próximo 28 del mismo mes, por lo que se le retribuye el pago del ciclo Xl.

¿CÓMO COBRAR EL BENEFICIO A TRAVÉS DE SUPERGIROS?

El bono podrá ser cobrado de acuerdo al municipio en el que el titular está registrado en la ficha del Sisbén. Si el beneficiario está de manera permanente en un municipio diferente al registrado, tendrá que comunicarlo al operador, para que le habilite el cobro en el nuevo municipio. Para este trámite, SuperGIROS puso a disposición este link: https://www.supergiros.com.co/formularios/1044.