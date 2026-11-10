Por Redacción EC

La llegada de una figura que moviliza a miles de personas también trae consigo cambios en el funcionamiento habitual de una ciudad. Lima y Callao se preparan para recibir al papa León XIV, pero su presencia no solo modificará el tránsito y la circulación por diversas avenidas: también tendrá consecuencias en las actividades laborales. Ante la expectativa por el desplazamiento del pontífice y la concentración de fieles en distintos puntos de la capital, el Gobierno estableció una jornada no laborable compensable para determinadas fechas de noviembre. La disposición alcanza a trabajadores de instituciones públicas y empresas privadas, aunque su aplicación contempla condiciones particulares que conviene conocer antes de organizar la semana.

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