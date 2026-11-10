La llegada de una figura que moviliza a miles de personas también trae consigo cambios en el funcionamiento habitual de una ciudad. Lima y Callao se preparan para recibir al papa León XIV, pero su presencia no solo modificará el tránsito y la circulación por diversas avenidas: también tendrá consecuencias en las actividades laborales. Ante la expectativa por el desplazamiento del pontífice y la concentración de fieles en distintos puntos de la capital, el Gobierno estableció una jornada no laborable compensable para determinadas fechas de noviembre. La disposición alcanza a trabajadores de instituciones públicas y empresas privadas, aunque su aplicación contempla condiciones particulares que conviene conocer antes de organizar la semana.

Una disposición que modificará la jornada de miles de trabajadores

El miércoles 11 de noviembre tendrá un horario laboral distinto en Lima y Callao. Según lo establecido por el Ejecutivo, las actividades podrán suspenderse desde la 1:00 p. m. hasta las 12:00 a. m., en el marco de los preparativos para recibir al líder de la Iglesia católica. La misma disposición se repetirá el jueves 12, mientras que el lunes 16 comprenderá el día completo. De esta manera, las autoridades buscan facilitar la organización de la ciudad durante las principales actividades programadas para la visita apostólica.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano. El documento establece disposiciones especiales entre el 11 y el 16 de noviembre, con alcances que no se limitan a la capital, pues también considera otras regiones incluidas en el recorrido del santo padre. Sin embargo, cada fecha contempla condiciones específicas según el lugar y la actividad laboral, por lo que no todos los trabajadores tendrán necesariamente las mismas facilidades.

¿Quiénes podrán acogerse a la medida en Lima y Callao?

En el ámbito estatal, las entidades públicas comprendidas en la disposición deberán adecuar sus actividades al horario establecido. En cuanto al sector privado, las empresas también podrán aplicar la jornada no laborable, pero existe una condición importante: su implementación deberá acordarse entre empleadores y trabajadores. Esto significa que el descanso no se convierte automáticamente en una obligación para todas las compañías, sino que dependerá de las condiciones previstas para cada centro de trabajo.

Otro aspecto que debe tenerse presente es que esta disposición no equivale a un feriado nacional. Las horas que se dejen de laborar tendrán que recuperarse posteriormente, de acuerdo con las reglas establecidas para cada régimen. Por ello, quienes tengan previsto suspender sus actividades durante las fechas señaladas deberán coordinar cómo se realizará la compensación, evitando confundir este beneficio excepcional con un descanso remunerado propio de los feriados oficiales.

Horarios y fechas: ¿cuándo se aplicará el descanso?

Para quienes trabajan en Lima y Callao, el calendario contempla tres jornadas diferenciadas. La primera comenzará el miércoles 11 de noviembre a la 1:00 p. m. y finalizará a la medianoche. El jueves 12 se repetirá exactamente el mismo horario, mientras que el lunes 16 la disposición abarcará toda la jornada laboral. Esta última fecha coincidirá con las actividades finales del recorrido papal en la capital y el Callao.

El cierre de esta programación tendrá como protagonistas dos actividades previstas para el 16 de noviembre: la visita del pontífice a un asilo en el Callao y la celebración de una misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco. Se espera que ambos acontecimientos concentren la atención de numerosos ciudadanos y demanden una importante coordinación de transporte y seguridad. Así, mientras los fieles se preparan para acompañar al papa León XIV en su paso por el país, miles de trabajadores deberán revisar las condiciones de la disposición para saber si podrán acogerse a estas jornadas y cómo deberán recuperar las horas correspondientes.