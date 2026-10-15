La reciente intervención quirúrgica del papa León XIV —un procedimiento de hora y media en el Hospital Gemelli de Roma para removerle una porción del pulmón derecho tras un diagnóstico de cáncer— ha encendido nuevamente las alarmas en la comunidad internacional. Aunque los reportes de la Santa Sede indican una evolución favorable y una noche tranquila en el centro médico, la noticia ha obligado a suspender provisionalmente su gira por Sudamérica (que incluía Argentina, Perú y Uruguay) y saca a la luz una de las grandes incógnitas institucionales de la Iglesia: ¿qué ocurre con la máxima jefatura eclesiástica si el Santo Padre permanece con vida pero pierde la capacidad de gobernar?

La maquinaria del Vaticano: El trabajo diario de la Curia y Pietro Parolin

Ante un quebranto de salud o una estancia hospitalaria del pontífice, la administración ordinaria del Estado de la Ciudad del Vaticano no se detiene. Todo el engranaje institucional recae sobre los hombros de la Curia Romana y, de manera muy particular, en la figura del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

En el lenguaje de la diplomacia global, a Parolin suele definírselo informalmente como una suerte de “primer ministro”. Es el rostro visible encargarlo de monitorear la política exterior, mantener la estabilidad institucional y actuar como portavoz en momentos de incertidumbre. Tras conocerse la intervención de León XIV, el propio cardenal expresó públicamente su inquietud:

“Nos tomó por sorpresa, no esperábamos algo así. Por suerte ha sido una detección temprana, y este tipo de hallazgos a tiempo suelen tener una resolución favorable”, comentó Parolin tras recordar que había conversado telefónicamente con el Papa horas antes de la cirugía.

Un poder condicionado: Las fronteras que Parolin no puede cruzar

A pesar de su peso estratégico, el Secretario de Estado no sustituye la figura pontificia. Especialistas en la Santa Sede como Filipe Domingues, directivo del Centro Laico en Roma, recuerdan que la autoridad papal es de carácter personal e intransferible. Parolin maneja el despacho técnico y los asuntos diarios, pero carece de facultad para firmar actos de gobierno extraordinarios.

Entre los procesos que se congelan automáticamente mientras el Papa esté impedido se encuentran:

La designación y nombramiento de nuevos obispos en cualquier diócesis del mundo.

La promulgación de documentos de alto rango doctrinal (encíclicas, constituciones apostólicas o exhortaciones).

La aprobación final de decretos de canonización y beatificación.

La realización de audiencias públicas y discursos oficiales.

Los vacíos del Derecho Canónico frente a una enfermedad prolongada

El corpus legal de la Iglesia Católica contiene protocolos sumamente rigurosos para canalizar el fallecimiento de un Pontífice o gestionar una dimisión voluntaria. Sin embargo, muestra un notable vacío de procedimiento cuando el Papa continúa vivo pero se encuentra sumido en una incapacidad severa o un deterioro cognitivo irreversible.

El Canon 335 del Código de Derecho Canónico contempla de forma escueta la posibilidad de que la Sede Romana quede “vacante o totalmente impedida”. El gran problema técnico es que la norma jamás aclara qué parámetros definen esa incapacidad ni qué autoridad tiene la potestad jurídica de declararla.