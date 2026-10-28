El conductor mexicano Ernesto Chavana enfrenta una controversia tras protagonizar un incidente durante la transmisión en vivo de su programa ‘Es Show’, en Monterrey, México. El presentador pateó un dron que sobrevolaba a poca altura el estudio y provocó que el dispositivo golpeara el rostro de Isabella Rojas, una modelo colombiana herida en el labio. El hecho generó críticas en redes sociales y abrió un debate sobre lo ocurrido frente a las cámaras. Aunque el comunicador ofreció disculpas y manifestó su arrepentimiento, las reacciones del público continuaron. El episodio despertó interés por su trayectoria en los medios, donde acumula casi cuatro décadas de experiencia en espacios deportivos y de entretenimiento. Conoce cómo sucedió el incidente, quién es Ernesto Chavana y qué otras controversias han marcado su carrera.

¿CÓMO OCURRIÓ EL INCIDENTE CON EL DRON?

El 27 de octubre de 2026, durante una emisión en directo de ‘Es Show’, un dron de la producción volaba a baja altura en el estudio.

Según recoge Infobae, Chavana se molestó por la conducción de su compañero Ángel Castro y reaccionó pateando el dispositivo, que terminó impactando en el rostro de Isabella Rojas, modelo colombiana conocida en redes sociales como La Paisa en Monterrey. El golpe le provocó una herida en el labio.

Tras el accidente, el conductor cuestionó a los técnicos delante de las cámaras: “¿Ya ven lo que acaban de provocar?”. Los integrantes del programa auxiliaron a Rojas, quien salió del foro para recibir atención médica. Minutos después, regresó a la transmisión tras ser atendida por lesiones superficiales.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us Durante la transmisión en vivo de un programa televisivo en Monterrey, el conductor Ernesto Chavana pateó un dron que golpeó en el rostro a una colaboradora, quien salió del foro con lesiones en la cara y la boca para recibir atención médica. Multimedios informó que el conductor se hará cargo de los daños. #Latinus

Posteriormente, Chavana reconoció su comportamiento y expresó su vergüenza por lo sucedido. “Me siento muy apenado y avergonzado por lo que acabo de hacer”, manifestó. También explicó que estaba molesto cuando pateó el aparato y aseguró que cubriría los gastos médicos. El episodio provocó críticas en redes sociales, donde usuarios reclamaron sanciones y pidieron su salida del programa.

¿QUIÉN ES ERNESTO CHAVANA Y A QUÉ SE DEDICA?

Ernesto Chavana Cubos nació el 7 de noviembre de 1967 en Nuevo León y estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo. Su trayectoria comenzó el 2 de mayo de 1988 en Multimedios Radio, donde coordinó transmisiones deportivas y realizó coberturas de béisbol. En 1989 consiguió una plaza formal y empezó a narrar partidos de fútbol profesional, labor que desempeñó durante casi dos décadas.

También fue enviado especial a los mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006. Posteriormente, condujo el segmento deportivo de Telediario Nocturno hasta 2009. Su incursión en el entretenimiento incluyó programas como Superclásico, Las Noches del Fútbol, Bailadísimo, Cantadísimo y Mitad y Mitad. Actualmente es conocido por encabezar Es Show. Además, incursionó en la música y fundó el sello discográfico Chavana Records, con el que publicó dos producciones.

¿QUÉ OTRAS POLÉMICAS TUVO ERNESTO CHAVANA?

Las controversias también han acompañado sus programas nocturnos, cuestionados por algunas dinámicas con las participantes y los enfrentamientos entre invitados. En 2024, Chavana anunció su renuncia durante una emisión de ‘Es Show’, luego de discutir con integrantes de la producción. Sin embargo, semanas después regresó a su puesto habitual.

Ese mismo año, circularon versiones sobre la supuesta filtración de información privada relacionada con el conductor, quien rechazó esas afirmaciones públicamente. El incidente con el dron se suma ahora a los episodios polémicos de su trayectoria televisiva y ha reavivado las críticas sobre las situaciones que ocurren durante las transmisiones en directo.

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