Pateó un dron en vivo y desató controversia: ¿quién es Ernesto Chavana y a qué se dedica? | Foto: @ernestochavanaoficial
Pateó un dron en vivo y desató controversia: ¿quién es Ernesto Chavana y a qué se dedica? | Foto: @ernestochavanaoficial
Por José Templo

El conductor mexicano Ernesto Chavana enfrenta una controversia tras protagonizar un incidente durante la transmisión en vivo de su programa ‘Es Show’, en Monterrey, México. El presentador pateó un dron que sobrevolaba a poca altura el estudio y provocó que el dispositivo golpeara el rostro de Isabella Rojas, una modelo colombiana herida en el labio. El hecho generó críticas en redes sociales y abrió un debate sobre lo ocurrido frente a las cámaras. Aunque el comunicador ofreció disculpas y manifestó su arrepentimiento, las reacciones del público continuaron. El episodio despertó interés por su trayectoria en los medios, donde acumula casi cuatro décadas de experiencia en espacios deportivos y de entretenimiento. Conoce cómo sucedió el incidente, quién es Ernesto Chavana y qué otras controversias han marcado su carrera.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?