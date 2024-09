Universitario pasa por un excelente momento. Los cremas fueron campeones nacionales en el 2023, ganaron el Apertura 2024 y ahora pelean por adjudicarse el Clausura. Sin duda, es uno de los equipos que se perfila como favorito para llevarse la Liga 1 de esta temporada. A propósito de ello, Pedro García, reconocido periodista de Movistar Deportes, contó quién, de acuerdo a su análisis, es el mejor futbolista del plantel crema.

Pedro García reveló quién es el mejor futbolista de Universitario: “No se cansa”

El popular ‘Internacional’ dijo que Martín Pérez Guedes es el mejor jugador de la ‘U’ en este momento. El comunicador rescató el gran físico que viene demostrando el volante y también la gran cuota de gol que aporta a a su equipo.

“Para mí es el más importante. Tiene recorrido, posición estratégica entre Polo y el que ataca. Su movilidad permanente y tiene buen físico, no se cansa. Y últimamente hace goles. Recuerda que en recta final del Apertura, Pérez Guedes no tenía gol, se falló varias. Después apareció con gol y no ha dejado de hacer goles”, empezó diciendo García en Doble Punta.

Pérez Guedes ha marcado 8 goles con Universitario en este año. (Foto: Universitario)

Qué más dijo Pedro García

Luego, el analista de fútbol destacó que, junto a Andy Polo, son los jugadores irreemplazables en el once titular. “Ya le perdí la cuenta, hace goles importantes. Entonces, haciendo un balance de la ‘U’, Pérez Guedes es un diferencial. Creo que cualquier jugador de la ‘U’ en la defensa puede ser reemplazado. Después, tú dirás Polo, Polo muy bien también con él. Después, en el ataque, también queda demostrado que cuando no ha estado Valera, no ha estado el ‘Tunche’, cuando no estuvo el otro, también fueron bien reemplazados”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2024

Viernes 13 de setiembre

UTC 1-2 Cienciano (estadio Germán Contreras Jara)

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

César Vallejo 1-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sábado 14 de setiembre

Cusco FC 2-1 Comerciantes Unidos ( estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sport Boys 0-0 Atlético Grau (estadio Miguel Grau)

Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal (estadio IPD)

Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 15 de setiembre

Alianza Atlético 0-3 Universitario (estadio Campeones del 36)

Melgar 2-0 Los Chankas (estadio de la UNSA)

Cuál es la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2024

Martes 17 de septiembre

- Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso

- ADT 1-2 Cusco FC

Miércoles 18 de septiembre

- Atlético Grau vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs César Vallejo (15:30 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / L1 MAX)

- Cienciano vs Sport Huancayo (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

- Universitario vs Sport Boys (20:30 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Jueves 19 de setiembre

- Unión Comercio vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto / L1 MAX)

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Carlos A. Mannucci vs Melgar (20:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / GOLPERU)