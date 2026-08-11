El Ejecutivo ha anunciado de manera oficial un incremento histórico en la asistencia económica destinada a la población de la tercera edad en situación de vulnerabilidad. Esta medida busca reformular el alcance de los programas sociales para brindar mayor estabilidad financiera a los sectores más desprotegidos del país. A continuación te contamos todos los detalles sobre cómo se aplicará este aumento, los grupos beneficiados y las directrices principales brindadas durante el reciente mensaje a la Nación brindado por la Presidenta Keiko Fujimori.

¿Quiénes son los beneficiarios que recibirán el nuevo monto bimestral de 700 soles?

En el marco de los anuncios oficiales, el Gobierno confirmó que la subvención económica del programa social se elevará de manera progresiva para aliviar el costo de vida de los sectores más golpeados por la crisis.

La medida está dirigida específicamente a los adultos mayores que se encuentran formalmente catalogados en situación de pobreza y pobreza extrema en todo el territorio nacional.

Al respecto, durante su discurso ante la nación, la mandataria detalló: “Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”. Con este cambio, se busca duplicar el monto histórico que se venía entregando anteriormente y permitir que los hogares con mayor precariedad cuenten con un soporte financiero más sólido para cubrir necesidades básicas.

“Cuidando la experiencia”: Los pilares de la nueva Política de Estado anunciada

Como parte de las nuevas directrices de la administración, se ha establecido una línea de acción orientada a garantizar una vida digna para los ciudadanos de la tercera edad mediante una estrategia formalizada.

Sobre este punto, la Presidenta de la República profundizó en su mensaje oficial al señalar: “Estableceremos una tercera Política de Estado que promueva la Protección Integral del Adulto Mayor a la que denominaremos “Cuidando la experiencia”, garantizando la salud oportuna, el acompañamiento, la seguridad económica, los espacios de integración y una vida digna”. Este plan integral busca ir más allá de la simple entrega de dinero en efectivo, asegurando que el bienestar físico, mental y emocional sea una prioridad constante dentro de las políticas públicas del Estado.

Estrategia de cobertura progresiva y despliegue de brigadas móviles en zonas rurales

Para asegurar que la ampliación del beneficio económico alcance efectivamente a quienes más lo necesitan sin caer en exclusiones geográficas, las autoridades anunciaron la implementación de operativos de campo a nivel nacional.

En concordancia con esta meta de inclusión social, se especificó que las brigadas móviles de afiliación se encargarán de desplegarse de manera directa hacia las zonas rurales, las regiones altoandinas, las comunidades amazónicas y las áreas fronterizas. De este modo, el Estado busca descentralizar la atención y facilitar el registro de aquellos ciudadanos que, debido a la distancia o a la falta de conectividad, históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a los programas de asistencia y cobrar sus subvenciones de manera regular.